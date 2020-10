Julian Rieckmann soll künftig noch regelmäßiger als bisher bei den Profis mittrainieren. (nordphoto)

Vor dem Ende der Transferphase am Montag könnten Werder noch zwei Talente verlassen. „Es gibt bisher keine Entscheidungen. Es ist aber so, dass sich bei Simon Straudi und Isaiah Young ein bisschen was abzeichnet. Da hoffen wir, dass wir am Montag gute Lösungen umsetzen können", sagte Sportchef Frank Baumann. Straudi, der als Außenverteidiger und im Mittelfeld eingesetzt werden kann, soll verliehen werden, um auf höherem Niveau Spielpraxis sammeln zu können. Der Vertrag des 21-Jährigen läuft noch bis 2022. Bei Young könnte es auch um einen Verkauf gehen. Im Falle einer Ausleihe müsste sein auslaufender Kontrakt erst verlängert werden. Der 22-jährige Außenstürmer spielte in der vergangenen Saison bereits auf Leihbasis für den belgischen Zweitligisten Royale Union Saint Gilloise.

Ursprünglich wollte Werder auch Julian Rieckmann verleihen, doch der 20-jährige Defensivspieler läuft wohl weiter für die Bremer U23 auf. „Ich gehe davon aus, dass er fest bei uns bleiben wird und dann vielleicht noch regelmäßiger mit der Bundesligamannschaft trainieren wird“, sagte Baumann. „Wir sind grundsätzlich mit seiner Entwicklung zufrieden. Es war bisher einfach noch nichts dabei, das für ihn und für uns gepasst hätte. Bei solch einem Spieler, bei dem wir wirklich eine Perspektive sehen, machen wir aber nur etwas, wenn es sportlich passt.“

Ein Fall für sich ist Ole Käuper. Der 23-Jährige hat sogar schon ein Bundesliga-Spiel für Werder bestritten, doch dann hatte er viel Verletzungspech und zwei Leihgeschäfte gingen schief. Sowohl bei Erzgebirge Aue als auch bei Carl Zeiss Jena wurde der defensive Mittelfeldspieler suspendiert. Das macht es offenbar schwierig, einen neuen Leihverein für Käuper zu finden, der bei Werder noch bis 2021 unter Vertrag steht. „Bei Ole Käuper hat sich nichts ergeben“, hielt Baumann lediglich fest.