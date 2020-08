Beim 4:1-Testspielsieg über den Linzer ASK kam Julian Rieckmann für die Werder-Profis zum Einsatz. (nordphoto)

Seit zwei Jahren hat Julian Rieckmann einen Profivertrag bei Werder. Seitdem durfte er sich regelmäßig bei den Profis zeigen, im Training und in Testspielen. In Pflichtspielen kam der 20-Jährige bislang aber nicht zum Einsatz, stand erst einmal im Kader für eine Bundesliga-Partie. Im Zillertal-Trainingslager war Rieckmann kürzlich wieder dabei, wurde im Testspiel gegen Linz eingewechselt und hinterließ laut Trainer Florian Kohfeldt insgesamt „einen sehr guten Eindruck“. Rieckmann kann in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen. Er ist ein großes Talent, darüber sind sich bei Werder alle einig. Genau deshalb soll der mehrfache Junioren-Nationalspieler in der neuen Saison nicht mehr für die U23 spielen. „Die Regionalliga ist für sein Niveau nicht mehr sinnvoll“, hielt Kohfeldt fest.

Es gibt nun zwei Möglichkeiten: Entweder sammelt Rieckmann woanders Spielpraxis auf höherem Niveau oder er sucht seine Chance in Werders Bundesliga-Team. „Ich halte unglaublich viel von Julian. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich ihn mit zu uns in den Kader nehme. Das würde ich nur tun, wenn er eine Chance hat auf Einsätze“, sagte Kohfeldt. Diese Chance ist derzeit eher gering. In der Innenverteidigung kämpfen die etablierten Profis Ömer Toprak, Niklas Moisander, Marco Friedl und Milos Veljkovic um die zwei Plätze in der Stammelf. Im defensiven Mittelfeld ist Werder zwar aktuell nicht so üppig besetzt, doch für diese Position soll neben Patrick Erras noch ein weiterer Zugang kommen. Zudem steht Christian Groß als zusätzliche Alternative bereit. Der Routinier wurde während der vergangenen Saison aus der U23 zu den Profis befördert, als viele Defensivspieler verletzt waren. Rieckmann bekam dagegen keine Chance.

Groß hat sich im Bundesliga-Kader behauptet, bei Rieckmann spricht aktuell vieles für ein Leihgeschäft. Kohfeldt: „Die zweite Liga ist eine Option, auch das Ausland ist eine. Er ist ein Spieler, der einen Markt hat, weil er sowohl auf der Sechs als auch in der Innenverteidigung flexibel einsetzbar ist. Er verfügt schon jetzt über eine Qualität, mit der ich ihm sofort die zweite Liga zutrauen würde.“ Eben weil diese Qualität erkennbar ist, kommt ein Verkauf Rieckmanns nicht infrage. „Ich halte unglaublich viel von ihm und möchte da die Hand drauf haben“, betonte Kohfeldt. Um Rieckmann zu verleihen, müsste Werder den bis 2021 laufenden Vertrag des Youngsters zunächst verlängern.