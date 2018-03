Julian Rieckmann trainierte schon bei den Profis mit. (nordphoto)

Ein Abwehrtalent bleibt bei Werder: Julian Rieckmann hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert, wie der Verein am Freitagmittag mitteilte. Die Laufzeit gab der Klub nicht bekannt. Dafür kündigte Sportchef Frank Baumann aber an, dass der Verteidiger am 1. August, wenn er 18 Jahre alt wird, seinen ersten Profikontrakt unterschreiben soll.

„Mit Julian Rieckmann bleibt uns ein vielversprechendes Abwehrtalent erhalten, das bereits erste Erfahrung im Training der Bundesliga-Mannschaft sammeln konnte. Auch beim Testspiel im Sommer gegen West Ham United konnte er seine Qualität unter Beweis stellen", wird Baumann in der Mitteilung zitiert.

Thomas Wolter, Sportlicher Leiter des Leistungszentrums, ergänzt: „Wir freuen uns sehr, dass Julian weiterhin das Werder-Trikot tragen wird. In der vergangenen Saison gehörte er zu den Stützen unserer U17, die bis ins Meisterschaftsfinale vorstieß. Er hat definitiv das Potenzial, perspektivisch ein Teil unserer Bundesliga-Mannschaft zu werden.“

Rieckmann betont, dass sein Ziel die Bundesliga sei: „Die Vertragsverlängerung ist ein wichtiger Schritt für mich, um meinem Traum näherzukommen. Ich wollte schon immer in der Bundesliga spielen und bin sehr froh darüber, dass mir der SV Werder das Vertrauen schenkt." 2013 wechselte der Abwehrspieler von der SG Elbdeich in den Werder-Nachwuchs und durchlief die verschiedenen Jugendteams. Aktuell gehört er zum U19-Kader, wird jedoch von einem Außenbandriss außer Gefecht gesetzt.