Felix Kroos hat einst selbst für Werder gespielt, sein weltmeisterlicher Bruder Toni nie einen Hehl daraus gemacht, dass ihm der Klub von der Weser gut gefällt. Diese Verbindung findet demnächst eine Fortsetzung, wenn Felix Kroos in der Bundesliga auf seinen alten Arbeitgeber trifft. Der 28-Jährige ist bekanntlich mit Union Berlin in die höchste deutsche Spielklasse aufgestiegen, schon am 14. September geht es für beide Mannschaften im direkten Aufeinandertreffen um drei wichtige Punkte.

Wenig überraschend freut sich Kroos auf die Duelle mit Werder am meisten, wie er jetzt der „Sport Bild“ sagte. „Die Spiele gegen Bremen werden für mich extrem besonders sein“, meinte er. „Es ist kein Geheimnis, dass der Verein mir viel bedeutet und ich noch viel Kontakt dorthin habe.“

