Werder-Fan Burhan Mahmutaj riet dem SVW im Oktober 2016 via Fax dazu, seinen kosovarischen Landsmann Milot Rashica näher unter die Lupe zu nehmen und zu verpflichten. Über diese außergewöhnliche Faninitiative und Art der Empfehlung berichtet „Radio Bremen“. Eine Antwort bekam Mahmutaj von Vereinsseite allerdings nicht.

Werder-Sportchef Frank Baumann gestand aber zu, dass es ein solches Fax durchaus gegeben haben könnte. „Wir bekommen in der Tat punktuell Empfehlungen, die wir in der Scoutingabteilung verwerten“, sagte Baumann bei „Radio Bremen“. Dennoch widerspricht der Sportchef der These, dass der Verein erst durch die Fan-Initiative auf den Kosovaren aufmerksam geworden sei. „Wir beobachten zwar nicht die ganze Welt intensiv, aber unsere Nachbarländer schon. Seitdem Rashica in Holland spielt, also seit zweieinhalb Jahren, haben wir ihn auf dem Zettel“, sagte Baumann dazu.

