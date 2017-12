Werder holte gegen Dortmund drei Punkte. (nordphoto)

Sie ballten die Fäuste, sie jubelten mit den Fans – und sie lachten immer wieder. Als Werders Profis nach dem 2:1-(1:0)-Sieg bei Borussia Dortmund auf dem Weg in Richtung Kabine waren, strahlten ihre Gesichter wie lange nicht. Sie hatten es tatsächlich geschafft, tatsächlich beim BVB gewonnen und somit drei eminent wichtige Punkte im Abstiegskampf geholt. Und doch wurden die Mienen immer wieder ernst bei allen Bremern, denn es gab da schließlich diesen einen Stimmungskiller: die schwere Verletzung von Fin Bartels.

„Wir haben diesen Sieg teuer erkauft“, sagte beispielsweise Trainer Florian Kohfeldt. Das Spiel war gerade einmal 30 Minuten alt, da krümmte sich Fin Bartels vor Schmerzen. Bei einem Zweikampf mit dem Ex-Bremer Sokratis verletzte er sich unglücklich am Fuß und konnte nicht mehr weiterspielen. Noch während die Partie lief, trudelten erste Meldungen ein, dass sich der lauffreudige Stürmer die Achillessehne gerissen habe.

Sportchef Frank Baumann wollte diese erste vage Diagnose später nicht endgültig bestätigen. Er sagte aber: „Ja, der Verdacht darauf ist da.“ Bartels reiste immerhin mit der Mannschaft im Bus zurück nach Bremen, am trainingsfreien Sonntag wird er sich einer endgültigen Untersuchung unterziehen. Eine OP ist wahrscheinlich, das Saison-Aus ebenso. „Das wird schon sehr knapp“, sagte Baumann. „Es ist auf jeden Fall ein mehrmonatiger Ausfall. Fin war zuletzt und auch in der vergangenen Rückrunde richtig gut drauf, diese Verletzung ist sehr, sehr bitter für ihn und für uns.“

Eggestein beschenkt sich selbst

Vielleicht wartet jetzt in der nächsten Transferperiode doch wieder etwas mehr Arbeit auf den Sportchef, vielleicht muss er einen Bartels-Ersatz verpflichten. Im System von Florian Kohfeldt ist der 30-Jährige schließlich zweifelsfrei eine Konstante – oder vielmehr ein Fixpunkt. Über mögliche Neuzugänge redete Baumann dann aber verständlicherweise nicht. Stattdessen sagte er: „Wir haben in den letzten Tagen und Wochen immer betont, dass wir jeden einzelnen Spieler des Kaders brauchen werden.“ Und er betonte auch dieses Mal, dass „wir Möglichkeiten haben, das aufzufangen.“

Dieser Optimismus resultierte natürlich auch daraus, dass Werder es in Dortmund auch in den knapp 60 Minuten nach dem Bartels-Aus geschafft hatte, zu gewinnen. Noch mit Bartels auf dem Platz hatte Maximilian Eggestein die Bremer Führung besorgt. Einen Tag nach seinem 21. Geburtstag hatte der Mittelfeldakteur den Ball am rechten Strafraumeck erhalten, kurz seinen Gegenspieler abgeschüttelt und dann traumhaft ins lange Eck geschlenzt (26.). „Am Anfang war ich selbst überrascht, dass der Ball reinging“, sagte der Torschütze nach dem Schlusspfiff schelmisch grinsend. „Wir hatten eine klare Vorstellung, wie wir es heute machen wollten. Defensiv hatten wir das Spiel die meiste Zeit im Griff.“

In der Tat hatte Werder im ersten Durchgang kaum kritische Momente zu überstehen. Die Dreierkette, in der Philipp Bargfrede überraschend den zentralen Akteur gab, lieferte blitzsaubere Arbeit ab. Wie Florian Kohfeldt später erklärte, habe eine kurzfristige Erkrankung von Lamine Sané zum Umbasteln der Abwehr geführt. „Am Freitagabend hatte sich das angedeutet – danach haben wir gemeinsam überlegt“, sagte der Coach. Die Wahl fiel auf Philipp Bargfrede, der seine Mitspieler derart überzeugte, dass sie ihm prompt den Namen „Franz“ in Anlehnung an Libero-König Beckenbauer verliehen. „Franz ist okay, Bargi ist besser“, meinte Bargfrede lachend.

Kurz nach der Pause folgte im Prinzip der einzige spielerische Moment, in dem Bargfrede und seinen Mitspielern das Lachen verging. Die Dortmunder waren druckvoll aus der Kabine gekommen, ohne dabei aber den ganz großen Dominanzfußball zu bieten. Dennoch gelang den Gastgebern der Ausgleich. Theodor Gebre Selassie legte unfreiwillig für Marcel Schmelzer vor, der in der Mitte Pierre-Emerick Aubameyang fand. Irgendwie wurschtelte der Gabuner den Ball ins Netz, auch Bargfredes Arm war involviert. Wie auch immer, es stand 1:1 (57.).

Werder hätte nun ganz leicht auseinanderfallen können. Die Heimfans sorgten plötzlich für Stimmung von den Rängen, zudem hatte sich schon vor dem Ausgleich auch noch Zlatko Junuzovic verletzt. Der Österreicher gab nach Spielschluss jedoch Entwarnung: „Die Wade hat zugemacht und bei solch einem intensiven Spiel bringt es nichts, wenn du nicht mehr richtig laufen kannst“, sagte er. „Aber es gab keinen Knacks, deswegen hoffe ich, dass ich gegen Leverkusen wieder dabei bin.“

Und doch: Gegen Dortmund fehlte nach 53 Minuten somit der zweite laufstarke Stammspieler. Dazu noch das 1:1. Aber Werder antwortete. Und wie. Der eingewechselte Jerôme Gondorf vergab erst noch eine Riesenchance bei einem Konter (63.), keine 60 Sekunden später scheiterte Max Kruse am stark reagierenden Keeper Roman Bürki. Die anschließende Ecke wuchtete dann aber Gebre Selassie unhaltbar ins BVB-Tor (65.).

Kohfeldt hat beste Argumente

Die Dortmunder hatten darauf keine passende Antwort mehr. Sie versuchten es, doch häufig spielten sie viel zu ungenau. Die Stimmung im Stadion kippte wieder, zumal Werder auch weiterhin bei Kontern gefährlich blieb. Die endgültige Entscheidung gelang den Gästen aber nicht, sodass doch bis zum Ende gezittert werden musste. Bekanntlich mit gutem Ausgang.

Werder hat durch diesen wichtigen Sieg den Anschluss ans untere Tabellenmittelfeld wiederhergestellt. Florian Kohfeldt hat einen weiteren Pluspunkt auf dem Weg zu einem langfristigen Trainer-Engagement an der Weser gesammelt. Er selbst wollte sich zu seinen nun gestiegenen Chancen nicht äußern. Dafür sprach Frank Baumann. Die jüngsten Leistungen der Bremer haben ihm spürbar gefallen – natürlich auch wegen der Punkte. Vor allem aber wegen des Auftretens und der Einstellung. „Das sind insgesamt nicht die schlechtesten Argumente für einen Trainer“, sagte er schmunzelnd.

Doch die Mundwinkel gingen schnell wieder nach unten. „Wir können uns heute freuen, andererseits ist es ein trauriger Tag“, sagte Baumann. Da war sie wieder präsent, die Verletzung von Fin Bartels. „Sie trübt die Freude wirklich brutal.“