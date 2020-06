Danny Latza (links, hier gegen Frankfurts Daichi Kamada) ist der Mainzer Kapitän und Anführer. (nordphoto)

Das sind die Mainzer Stärken:

Das Mainzer Spiel ist sich auch mit Achim Beierlorzer als Trainer in seinen Grundsätzen treu geblieben. Noch immer stehen die klassischen Kompetenzen Intensität, Wucht, Aggressivität, das Umschaltverhalten in beide Richtungen und das Gegenpressing ganz weit oben auf der Agenda. Nach ein paar interessanten, aber wenig erfolgreichen Ausflügen zu mehr Ballbesitzfußball und Positionsspiel unter Ex-Trainer Sandro Schwarz und angesichts der prekären Lage hat sich Mainz wieder auf seine eher einfachen Tugenden konzentriert.

Das spiegelt sich unter anderem darin wider, dass die Mannschaft aus einer reaktiven Haltung heraus ihre Spiele angeht. Nach Augsburg und Union hat Mainz bisher den wenigsten Ballbesitz gesammelt, Spielkontrolle oder ein geduldig aufgezogenes Positionsspiel fallen da eher unter den Tisch. Stattdessen sind es die Umschaltmomente und eine gute Tiefe im Spiel, die Mainz so gefährlich machen.

Beierlorzer hat dafür nach ein paar Experimenten mit Dreierketten-Varianten das 4-2-3-1 für sich und seine Mannschaft wiederentdeckt. Das bringt die Mainzer Stärken offenbar am besten zum Tragen. Durch die Doppel-Sechs und den Zehner davor ist das Zentrum gut zu kontrollieren, während die beiden Flügelangreifer schnellen Druck nach vorne aufbauen können, sobald der Gegner anspielt. Über einfache Kettenmechanismen wird zum Ball verschoben. Je nach Anlaufverhalten und Anordnung entweder im 4-2-3-1 oder im flachen 4-4-2 nutzt Mainz dann verschiedene Pressingauslöser. Verteidigt die Mannschaft etwas tiefer und nur mit einem Störspieler ganz vorne, bewähren sich die vier Linien in der 4-2-3-1-Aufreihung sehr gut.

Der tiefe Spielaufbau über die Innenverteidiger und einen abkippenden Sechser nimmt nicht besonders viel Zeit in Anspruch oder soll den Gegner bewegen. Die Flügel sind eine gerne gewählte Option, um so geradlinig und risikolos wie möglich nach vorne zu kommen, auf den Seiten Pärchen zu bilden und mit Hinter- oder Vorderlaufen dann Räume zu schaffen.

Besonders auffällig ist die Besetzung und Zusammenstellung der Angriffsreihe. Mainz gönnt sich dort Flügelspieler mit hohem Tempo, die nicht permanent tief mit nach hinten arbeiten müssen, sondern auch mal höher postiert bleiben können, um nach einem Ballgewinn Druck nach vorne zu entwickeln. Im Zentrum gibt der Kader einen Brecher nach dem anderen her. Robin Quaison, Jean-Philippe Mateta, Adam Szalai und auch (der derzeit verletzte) Taiwo Awoniyi sind wahnsinnig robuste und groß gewachsene Spieler.

Die ungeheure körperliche Wucht des jeweiligen Zielspielers - aber auch dessen ordentliche technische Fähigkeiten - bietet der Mannschaft nicht nur bestimmte Momente im letzten Drittel mit kleinen Steil-Klatsch-Kombinationen, sondern immer auch einen Plan B, wenn der tiefe Spielaufbau stockt. Dann greift die Mannschaft auf das klassische Mittel der langen Bälle direkt in die letzte Linie zurück und rückt energisch nach, um die zweiten Bälle zu erobern.

Entgegen dieser eher einfachen und schnörkellosen Prinzipien sind die Zehnerposition und eine Planstelle auf der Sechs besetzt. Dort vertraut Beierlorzer wieder auf kleine, wendige Spieler. Mainz gönnt sich nicht zu viele Kurzpässe, sondern bricht enge Situationen im Zentrum auch mal mit einem Dribbling auf. Jean-Paul Boetius auf der Zehn und Pierre Kunde als einer von zwei Sechsern passen da sehr gut ins Schema und machen durch ihr Nachrückverhalten eine Sache sehr gefährlich: Mainz ist grundsätzlich ziemlich abschlussfreudig, versucht es aus allen Lagen und mit manchmal doppelt seitenverkehrt besetzten Flügeln, damit die Spieler dann von außen nach innen zum Tor ziehen und mit ihrem starken Fuß abdrücken können. Die Strafraumpräsenz ist bei vier Offensivspielern plus einem nachrückenden Sechser an der Strafraumkante sehr gut.

Und: Mainz geht mit sechs Punkten (und acht Toren) Vorsprung auf Werder und fünf Punkten Vorsprung auf Düsseldorf in diesen womöglich schon entscheidenden Spieltag. Die Tatsache, dass Mainz gegen Werder nicht zwingend das Spiel machen muss, sollte dem grundsätzlichen Umschalt- und Konteransatz der Mannschaft sehr gelegen kommen.

Das sind die Mainzer Schwächen:

Das 4-2-3-1 hat einige Stärken, aber gerade im Übergangsdrittel auch eine massive Schwäche, die Werder ganz gut nutzen könnte: Hinter den Flügelangreifern und neben den Sechsern bleibt in den Halbräumen genug Platz für Kombinationen. Verstärkt wird der Effekt durch eine bisweilen etwas laxe Art des Rückwärtsverteidigens der Offensivspieler.

Beierlorzer fordert gegen den Ball gerne auch direkte Zuordnungen, die im Prinzip in einer Manndeckung münden. Das kann gut funktionieren, ist aber auch durchaus anfällig: Bricht der Gegner mit einem Dribbling durch, entsteht sofort ein ordentliches Chaos. Geht die Mannschaft in das extreme Verschieben über, ist die ballferne Seite immer ein Angriffspunkt für den Gegner. Die sehr robuste Gangart der Mannschaft muss nicht zwingend ein Nachteil sein, wird es aber spätestens dann, wenn sich viele vermeidbare Fouls in gefährlichen Zonen aneinanderreihen, wie schon oft genug gesehen in dieser Saison.

Der vermeintliche Vorteil, viele Abschlüsse zu erzwingen, erweist sich für die Mannschaft oft genug auch als Nachteil. Die Mannschaft beendet selbst schlecht vorbereitete Angriffe irgendwie mit einem Abschluss. Mainz schafft es dann nicht, in die gefährliche zentrale Zone innerhalb des Strafraums einzudringen und bleibt deshalb bei vielen Angriffen ungefährlich. Hier trügt die Statistik mit den vielen Torabschlüssen ziemlich.

Die vielen groß gewachsenen Spieler in der Innenverteidigung und im Angriff sollten eigentlich für eine gewisse Lufthoheit bei Standardsituationen sorgen. Aber weder offensiv und schon gar nicht defensiv ist davon bisher viel zu sehen, ganz im Gegenteil. 16 Gegentore nach einem ruhenden Ball sind nach Werder der zweitschlechteste Wert der Liga. Sieben Tore nach einem eigenen Standard sind auch deutlich unterdurchschnittlich.

Und dann ist da noch die Sprunghaftigkeit der Spieler und die Charakterfrage. Im aus Bremer Sicht fürchterlichen Hinspiel fingen die Mainzer im Gefühl des sicheren Sieges an, den Gegner zu veralbern. Statt die Partie seriös zu Ende zu spielen und vielleicht noch mehr Tore zu erzielen, scherten einige Spieler immer wieder aus ihren Vorgaben aus - ein Problem, das sich bis in die Schlussphase der Saison durchzieht und zu dieser Wankelmütigkeit der Mannschaft beiträgt, die mal ganz gut und dann wieder richtig schlecht auftritt.

Das ist der Schlüsselspieler:

In der bunt zusammengewürfelten Mannschaft ist Danny Latza der Kitt, der das oft genug wackelige Konstrukt irgendwie zusammen hält. Der Kapitän ist nicht nur auf der Doppel-Sechs ein Fixpunkt, sondern auch Führungspersönlichkeit und Mentalitätsspieler in einem sowie Ansprechpartner für Trainer Beierlorzer. Latza mag nicht der überragende Fußballer sein - im Mainzer Kader gibt es sicherlich ein paar talentiertere Spieler -, für den Zusammenhalt und die notwendige Stabilität ist der Routinier aber absolut unverzichtbar. In der schwierigen Phase nach den schmerzhaften Heimniederlagen gegen Hoffenheim und Augsburg, als Mainz jeweils ganz sicher nicht die schlechtere Mannschaft war, waren Spieler wie Latza gefragt. Und der Kapitän lieferte zuverlässig ab.