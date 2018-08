Werders vergangene zehn Bundesliga-Starts

Rosenbergs Doppelpacks, Debakel in München

Benjamin Born

Werder startet am Sonnabend gegen Hannover 96 in die 56. Bundesliga-Saison. Die Statistik der vergangenen zehn Jahre liest sich ernüchternd – Markus Rosenberg schoss sich aber zweimal in den Fokus.