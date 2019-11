In Bremen wurde er gemocht, in seiner Heimat Malmö wird Markus Rosenberg verehrt. Mit 37 Jahren soll es nun tatsächlich so weit sein und die Karriere des Angreifers zu Ende gehen. Der Kapitän des schwedischen Topklubs Malmö FF hat am Donnerstag noch einmal einen Gänsehaut-Moment an den anderen gereiht. Die reguläre Saison ist in dem skandinavischen Land bereits im November beendet worden, folglich laufen dort auch die Fußballer-Karrieren im Winter aus. Mit einer imposanten Choreografie haben die Fans daher im Vorfeld der Europa-League-Partie gegen Dynamo Kiew ihrem Liebling einen phänomenalen Abschied bereitet.

Und es kam noch besser: Nicht nur, dass sich zwischen den beiden Teams der Gruppe B ein spektakuläres Spiel entwickelt, in dem es ständig hin und her ging und Markus Rosenberg obendrein zum zwischenzeitlichen 2:2 traf - als in der Nachspielzeit alles auf ein 3:3 hinauslief, setzte Rosenberg mit seinem Siegtreffer (90.+6) den perfekten Schlusspunkt hinter das Duell, aber vor allem hinter seine Karriere. Das Stadion explodierte förmlich, Rosenberg verschwand in einer Jubeltraube des Publikums. Der Rest war eine riesengroße Party samt emotionaler Verabschiedungszeremonie, bei der es in Form der Bremer Stadtmusikanten auch einen Gruß von der Weser gab. Lange Zeit gelang es dem Ex-Werderaner, die Tränen zurückzuhalten, als dann jedoch seine Ehefrau und die beiden gemeinsamen Kindern den Rasen betraten, war es um ihn geschehen. „Familie ist alles. Und als ich sie sah, war es so offensichtlich, dass ein neues Leben auf mich wartet“, sagte Rosenberg später.