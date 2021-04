Ludwig Augustinsson und Milot Rashica waren unter der Woche mit ihren Nationalteams unterwegs. Am Sonntag sollen beide aber gegen Stuttgart spielen. (Andreas Gumz)

Die Tage nach einer langen Länderspielphase sind für Bundesliga-Trainer stets Tage des genauen Beobachtens. Wer hat bei Einsätzen für das jeweilige Nationalteam neue Kraft für den Kopf getankt? Oder wem fehlt selbige nach kräftezehrenden Spielen und Reisen nun in den Beinen? Es gibt viel zu analysieren für Werder-Coach Florian Kohfeldt, der in den zwei Wochen vor dem Bundesliga-Match beim VfB Stuttgart acht Spieler abstellen musste. Dass zwei von ihnen am Ostersonntag in Stuttgart nicht spielen werden, steht schon fest. Angreifer Josh Sargent fehlt wegen einer Gelbsperre, Verteidiger Milos Veljkovic ist wegen einer Zerrung in den Adduktoren nicht einsatzfähig. Sie werden vermutlich im Sturm durch Niclas Füllkrug und in der Fünfer-Abwehrkette durch Christian Groß ersetzt.

Mehr zum Thema Die Bundesliga-Kolumne von Daniel Boschmann „Alles aufs Auswärtsiegle“ Pause in der Bundesliga oder lieber eine Pause von Länderspielen? Für unseren Kolumnisten Daniel Boschmann ist die Entscheidung einfach. mehr »

Und sonst? Werder-Coach Kohfeldt hat insofern Glück, dass weitere Bremer Stammkräfte auf der letzten Länderspieletappe nicht zu den hochbelasteten Spielern gehörten. Torwart Jiri Pavlenka flog zwar nach Wales, spielte dort aber nicht für Tschechien. Ludwig Augustinsson blieb beim Testspiel der Schweden gegen Estland nur Zuschauer. Marco Friedl kam für Österreich gegen Dänemark auch nur auf acht Minuten Einsatzzeit. Und da Romano Schmids Auftritt für die österreichische U21 am Sonntag auch schon wieder sechs Tage zurück liegt, stellt sich aus dem Pool potenzieller Bremer Startelfspieler eigentlich nur bei Milot Rashica die Frage nach der nötigen Frische. Der Kosovare war am Mittwochabend noch in Spanien im Einsatz, kehrte erst am späten Donnerstag nach Bremen zurück. Doch weil er nur 55 Minuten spielen durfte, sieht Kohfeldt auch bei ihm alle Ampeln auf Grün: „Er ist durch die Länderspiele in einen guten Rhythmus gekommen, dementsprechend erwarte ich ihn am Sonntag in guter Form.“

Mehr zum Thema Vor dem Spiel in Stuttgart Fortschritt mit Füllkrug als großer Werder-Vorteil? Josh Sargent ist gelbgesperrt, daher beruhen die Hoffnungen bei Werder Bremen auf einem Mann: Niclas Füllkrug. In der Länderspielpause hat der Stürmer sich wieder ans ... mehr »

Rashica wird also spielen, Augustinsson, Friedl, Pavlenka auch. Schmid könnte im Mittelfeld ein Wackelkandidat sein, weil Leonardo Bittencourt ausgeruhter ist. Oder weil Yuya Osako nach starken Auftritten für Japan eine neue Chance bekommt. Bei ihm wollte Kohfeldt in den geheimen Trainingseinheiten vor dem Wochenende aber ganz genau hinschauen – „immerhin hat er eine 18-Stunden-Reise in den Knochen“.

Werder hat unterdessen die nächste Englische Woche vor Augen. Sonntag in Stuttgart, am Mittwoch folgt das DFB-Pokal-Viertelfinale bei Zweitligist SSV Jahn Regensburg, ehe die Woche am Samstag mit dem Heimspiel gegen RB Leipzig endet. Ein hartes Programm, dem Kohfeldt aber nicht gleich im ersten Spiel und auch nicht wegen der zurückliegenden Extra-Belastung durch die Länderspiele mit einer Personalrotation begegnen möchte: „Auf gewissen Positionen haben wir die Möglichkeit dazu, ohne Qualität zu verlieren. Aber diese Überlegungen beginnen in der Regel erst mit dem zweiten Spiel.“