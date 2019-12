Marco Bode, Vorsitzender des Aufsichtsrats (nordphoto)

Es kommt nicht so häufig vor, dass Marco Bode nach einem Spiel die Kabine der Bremer Mannschaft aufsucht. Nach dem 0:1 beim 1. FC Köln tat Bode jedoch genau das, er marschierte schnellen Schrittes in Werders Kabine im Kölner Stadion.

Als der Vorsitzende des Aufsichtsrats anschließend wieder heraus kam, stellte er sich im Gespräch mit Bremer Journalisten trotz einer historisch schlechten Hinrunde – niemals holte Werder nur 14 Punkte in diesem Zeitraum und noch nie überwinterte der Klub auf einem Abstiegsplatz – hinter den Trainer. „Wir werden in dieser Konstellation zusammenhalten", sagte Bode.

Florian Kohfeldts Entlassung steht also nicht zur Debatte. Der Trainer hatte sich nach der Partie kämpferisch gezeigt: „Wir sind im Abstiegskampf und werden vielleicht lange drin bleiben. Aber wir werden das hinkriegen. Ich glaube grundsätzlich an die Mannschaft, an mich und den Zusammenhalt in unserem ganzen Team. Wir werden nicht absteigen, wir werden das schaffen. Und wir werden den einen oder anderen noch überraschen."