Während der Bundesliga-Pause stand in Bremen besonders Milot Rashica im Blickpunkt. Der flinke Stürmer hat das Interesse vieler Klubs geweckt, besonders gerne würde ihn RB Leipzig für die kommende Saison verpflichten. Rashicas Auftritt gegen Leverkusen hinterließ jedoch viele Zweifel, ob er reif genug ist für den Schritt zu einem Klub, der Ambitionen auf die Teilnahme an der Champions League hat. Überhaupt ist seine Bilanz in diesem Jahr – null Tore, eine Vorlage – dürftig.

Rückendeckung für Rashica gibt es von Florian Kohfeldt. „Ich glaube, dass ihn wie viele andere auch die Situation, nicht nur die sportliche, beeinflusst. Und dass das bei ihm das Freisein auf dem Platz beeinträchtigt", sagte der Trainer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Freiburg. In der Hinrunde trotzte Rashica der auch da schon sportlich schwierigen Situation und erzielte in 15 Spielen neun Treffer und legte drei weitere auf. Von dieser Form ist er aktuell weit entfernt.

In der problematischen Situation kommt hinzu, dass Rashica vergangene Woche zum ersten Mal Vater geworden ist. Dieser Umstand ist für Kohfeldt Anlass, den Stürmer in Schutz zu nehmen. „Das war natürlich auch etwas, worüber er nachgedacht hat.„ Weil da „jetzt alles gut gegangen“ sei, wie Kohfeldt betonte, erhoffe er sich aus der neuen Papa-Rolle sogar einen Schub für die letzten Partien. „Milot wirkt jetzt auch sehr glücklich. Ich hoffe, dass er das mit auf den Platz nehmen kann.“ Es könnte Werder im Abstiegs helfen.