Kevin Möhwald gab am Montag sein Comeback auf dem Platz. (nordphoto)

Fast hätte Kevin Möhwald sogar noch einen Treffer erzielt. Nach einem Heber von Nick Woltemade hüpfte der Ball in Richtung Tor, doch Möhwald war sich nicht ganz sicher, ob er so nah am Pfosten nun den Kopf oder den Fuß nehmen sollte – und landete folglich ein wenig ungelenk im Zaun. Der Ball trudelte hinter ihm her ins Aus. Doch das war im Grunde fast egal. Wesentlich wichtiger war, dass der 27-Jährige im Test gegen Lustenau überhaupt wieder auflaufen durfte. Und damit auf den Tag genau ein Jahr nach seinem bis dato letzten Einsatz für Werder.

„Ich habe in den letzten Wochen schon viele Trainingseinheiten mitgemacht, aber ein Spiel ist schon noch einmal etwas anderes – auch wenn es nur ein Testspiel ist“, sagte Möhwald hinterher. „Ich bin sehr glücklich und freue mich jetzt auf die nächsten Wochen.“ Vor exakt zwölf Monaten war die Perspektive alles andere als rosig. Am 2. Spieltag, bei Werders Auswärtspartie gegen die TSG Hoffenheim, war der Mittelfeldakteur noch für 73 Minuten mittendrin im Geschehen. Es folgte eine Knie-Operation samt langwieriger Reha. „Im ersten Moment war es ein Schock. Ich hatte da schon ein paar Wochen dran zu knabbern“, gab Möhwald zu. „Ich habe dann den Kopf aber sehr schnell wieder hoch genommen. Es ist im Endeffekt eine sehr nervige Verletzung, die ihre Zeit braucht. Diese Zeit haben wir uns genommen und alles jetzt sehr behutsam wieder aufgebaut.“

Traum vom Kaderplatz

Nun herrscht schon fast wieder fußballerischer Alltag für den früheren Nürnberger. Das Knie hält, nur an der Fitness muss noch weiter geschraubt werden. „Es geht darum, jetzt wieder schneller zu regenerieren. Das dauert gerade noch ein wenig länger“, sagte Möhwald. Doch er wähnt sich auf einem guten Weg, ist angetrieben vom Wunsch, in knapp vier Wochen am ersten Spieltag gegen Hertha BSC (19. September, 15.30 Uhr) zum Kader zu gehören.

Trainer Florian Kohfeldt hat in der Vergangenheit keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Qualitäten Kevin Möhwalds sehr schätzt. Nicht nur sportlich, sondern auch zwischenmenschlich. Der Coach traut dem 27-Jährigen sogar eine Führungsrolle im Team zu. Für zusätzlichen Druck sorgt diese Erwartungshaltung nicht. „Ich bin vom Typ her jemand, der vorangeht und auch vorangehen möchte“, sagte Möhwald. „Das hängt aber alles auch mit meiner Leistung zusammen. Wenn ich die bringe, dann hört die Mannschaft auch auf die Worte, die man sagt. Ich muss also erst einmal fit werden, glaube aber, dass mein Wort dann auch Gehör findet.“