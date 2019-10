Sonntag lief das Training problemlos, am Mittwoch und Donnerstag ebenfalls. Alles bereit also für einen Einsatz: „Ich bereite mich mental darauf vor, dass am Sonntag Spieltag ist", sagt Ömer Toprak. Endlich wieder – die letzten vier Spieltage hat der Zugang aus Dortmund verletzt verpasst. Beim 2:3 in Hoffenheim am 2. Spieltag war nach 17 Minuten Schluss, ein Muskelfaserriss sorgte für eine Zwangspause von Ende August bis Anfang Oktober. Jetzt aber, am Sonntag bei Eintracht Frankfurt, kehrt Toprak in die Mannschaft zurück.

Topraks Anspruch: Führungsspieler

Eine Startelf-Garantie gegen Frankfurt hatte Florian Kohfeldt seinem Innenverteidiger schon ausgesprochen. „Wenn nichts mehr passiert, wird Ömer beginnen." Und da Toprak grünes Licht gibt, wird er am Sonntag von Beginn an spielen und auch die Rolle des Abwehr-Chefs ausfüllen. „Das ist mein Naturell, so habe ich es gelernt. Ich bin Führungsspieler, dafür hat Werder mich ja auch geholt", sagt Toprak. „Wenn ich auf dem Platz stehe, kann ich gar nicht anders."

Von seinem letzten Klub, Borussia Dortmund, ist der 30-Jährige das Siegen gewohnt. Eine Mentalität, die er nun in Bremen vorlebt: Immer siegen wollen. „Die Marschroute ist klar, wir wollen in Frankfurt drei Punkte holen.„ Er verknüpft einen Erfolg mit dem 2:2 bei seinem Ex-Klub vom vergangenen Spieltag. „Wenn wir in Frankfurt keine Punkte holen, nützt uns der Punkt aus Dortmund nichts.“

In Bremen fühlt er sich wohl

99 Minuten hat Toprak bisher erst für Werder gespielt. Sein Comeback, kurzzeitig war es bereits gegen Dortmund angedacht, hat sich länger als vermutet hingezogen. „Natürlich hätte ich gegen Dortmund gerne gespielt, aber man muss vernünftig sein„, sagt Toprak. Umso größer ist die Freude, nun wieder Teil der Mannschaft zu sein. „Nicht spielen zu können, ist das schlimmste, was es gibt. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl.“

Seine Eingewöhnungsphase in Bremen hat das jedoch nicht beeinflusst. Normalerweise spüre man den Zusammenhalt einer Mannschaft, wenn man mit ihr auf dem Platz stehe. In diesem Fall sei das anders gewesen, sagt Toprak: „Ich habe pausiert, fühle mich aber trotzdem sehr wohl. Alle hier haben mich gut aufgenommen."