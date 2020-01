Frank Baumann glaubt fest an den Klassenerhalt. (nordphoto)

Es ist Zeit für einen Neustart. Das galt nicht nur für Werder in der abgelaufenen Winterpause, sondern auch für eine Einrichtung, die der Verein im vergangenen Jahr übernommen hat. In der Überseestadt befand sich lange Zeit die Einrichtung „Werder-Sports“, inzwischen hat das Kind einen neuen Namen erhalten. Am Dienstag wurde die „Bolzerei“ offiziell eingeweiht und der SVW ließ es sich nicht nehmen, mit prominentem Personal vor Ort die Werbetrommel zu rühren.

Den Auftakt machte Sportchef Frank Baumann, der die Gelegenheit nutzte, um zwischen all den Kunstrasenfeldern eine Zwischenbilanz zur bislang alles andere als befriedigenden Saison zu ziehen. „Jeder von uns hat etwas anderes erwartet, nachdem wir im letzten Jahr die beste Saison seit acht Jahren gespielt haben. Da war die Hoffnung natürlich da, dass wir ähnlich weitermachen können“, sagte er. Doch anstatt die internationalen Plätze anzugreifen, geht es plötzlich um den Klassenerhalt. „Wenn man sich die finanziellen Rahmenbedingungen anschaut, ist es gar nicht so ungewöhnlich - gerade wenn man sieht, wer in den letzten Jahren im Abstiegskampf war oder vielleicht auch abgestiegen ist“, erklärte Baumann. „Wenn alle eine ordentliche, gute Arbeit machen, landen wir zwischen den Plätzen neun und 13. Das ist die Realität.“

Vom Klassenerhalt überzeugt

Bleiben jedoch gute Leistungen aus, geht der Blick nach unten. So wie in dieser Spielzeit. „Wir versuchen natürlich überzuperformen und haben uns ambitionierte Ziele gesetzt, wussten aber auch, dass wenn einiges nicht so läuft, wir unten hineinrutschen können“, sagte Werders Sportchef. „In der Hinrunde ist leider einiges nicht so gelaufen, wie wir es uns gewünscht hätten. Wir haben ein Verletzungspech gehabt, dass ich in meiner Karriere als Spieler und auch danach noch nicht erlebt habe. Wenn die individuelle Qualität fehlt, ist die Wahrscheinlichkeit Fehler zu machen, deutlich größer. Das hat uns gerade am Anfang der Saison einige Punkte gekostet, als die Leistungen noch in Ordnung waren.“

Der Rest ist bekannt. Werder schlitterte in eine Negativspirale, die mental und physisch allerlei Rückschläge parat hatte. „Wir haben letztes Jahr sieben Stammspieler gehabt, die in 32 Spielen zur Verfügung standen“, rechnete Baumann vor. „Wenn wir aber jedes Mal wechseln und Veränderungen vornehmen müssen, dann fehlen die so wichtigen Automatismen.“ Und weiter: „Der Mut hat uns die letzten zwei Jahren stark gemacht und ausgezeichnet, doch genau der ist uns verloren gegangen. Deswegen war die Winterpause für uns sehr wichtig.“

In dieser Auszeit habe das Team den besagten Neustart eingeläutet, die Kräfte aufgeladen und gebündelt. Mit dem jüngsten Sieg in Düsseldorf sei ein erste kleiner Erfolg zu verzeichnen gewesen, der für viel Erleichterung sorgte. „Die Mannschaft macht jetzt einen deutlich gefestigteren Eindruck, sodass uns Rückschläge nicht mehr so sehr treffen werden“, ist sich Baumann sicher. „Wir haben deutlich mehr Spieler, die auf ihrem Fitnesslevel sind. Man hat gesehen, dass die Abwehr wieder deutlich stabiler stehen wird. Insofern blicken wir zuversichtlich in die Rückrunde. Wir wissen, dass es ein langer, steiniger Weg wird. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen werden.“