Der Bremer Aufwärtsstrend ist unterbrochen. In Leverkusen unterlag die Mannschaft von Florian Kohfeldt 0:1 (0:1). Den verdienten Siegtreffer für Bayer erzielte Lucas Alario bereits nach elf Minuten. Unterstützung erhielt er dabei von Lamine Sané, der es verpasste, den Ball zuvor zu klären. Den Bremern fehlte über 90 Minuten in der Offensive der Zug und eine kreative Idee, um selbst einen Treffer zu erzielen. Nach zuletzt zwei Siegen in Folge gab es die achte Saisonniederlage.

"Leverkusen hat aus einem individuellen Fehler das Tor gemacht. Wir haben es vermissen lassen, uns Chancen herauszuspielen. Uns fehlte die Aggressivität", bilanzierte Max Kruse nach Schlusspfiff. "In Dortmund hatten wir eine ganz andere Körpersprache. Wir müssen da weiter machen, wo wir zuvor aufgehört haben."

Das erste Signal setzte Werder schon vor dem Anpfiff. Beim Aufwärmprogramm trugen alle Profis ein orangefarbenes T-Shirt mit der Nummer 22 und dem Spruch "Fin wir sind da". Eine Solidaritätsbekundung für Bartels, der wegen eines Achillessehnenrisses bis zum Ende der Saison ausfällt.

Taktisch wählte Kohfeldt eine zu den Auswärtsspielen in Leipzig und Dortmund identische Aufstellung. In der Defensive eine Dreierkette, in der Offensive mit Max Kruse nur eine Spitze, Maximilian Eggestein etwas dahinter. Personell veränderte Kohfeldt jedoch einiges. Lamine Sané ersetzte Philipp Bargfrede, Florian Kainz den verletzten Fin Bartels. Und Ole Käuper stand für Zlatko Junuzovic in der Startelf.

Alario trifft zur frühen Führung für Leverkusen

Ole wer? Der 20-jährige Käuper spielte unter Kohfeldt in der U23, sie kennen sich also gut. Dem gebürtigen Bremer wird der Weg zugetraut, den zuvor Florian Grillitsch und Maximilian Eggestein gegangen sind: Über die Nachwuchsmannschaft zu den Profis. Für Käuper war das Spiel in Leverkusen sein Debüt in der Bundesliga, noch dazu in der Startelf. In einem Testspiel kam Käuper immerhin schon zum Einsatz. Eine mutige Entscheidung des Trainers, im Abstiegskampf auf einen komplett unerfahrenen Jung-Profi zu setzen. "Ich vertraue ihm vollständig", sagte Kohfeldt vor dem Spiel.

Im Spiel passierte zunächst zehn Minuten wenig, bis Leverkusen durch zwei Bremer Fehler in Führung ging. Bei einem langen Pass auf Bayers Bailey stand Gebre Selassie falsch. Den scharfen Pass in die Mitte stolperte Sané, statt den Ball zu klären, auf Leverkusens Alario - und der schob ihn unbedrängt zum 1:0 ins Tor (11. Minute).

Die Bremer taten sich schwer, Druck auf Leverkusen auszuüben. Defensiv zunächst ohne große Probleme, weil auch Bayer wenig Zwingendes zustande brachten. Erst, als Werder erneut einen Fehler machte: Moisander spielte unbedrängt einen Fehlpass, Alario bediente Volland, der von der Strafraumkante nur das Außennetz traf (25.). Kurz darauf konnte Bellarabi erst von Pavlenka gestoppt werden, der den Schuss aus kurzer Distanz parierte.

Danach gab es von Werder das erste Offensivsignal. Kainz nutze den Platz auf dem rechten Flügel für eine feine Flanke, die Eggestein trotz Bewachung durch Sven Bender und Tah erreichte. Den Kopfball rettete Torwart Leno nur dank einer sehenswerte Parade. Die erste Chance nach 32 Minuten. Ein Beleg dafür, dass Werders Offensive nur zaghaft in Schwung kam.

Werder kann den Ausfall von Bartels nicht kompensieren

"Es haben viele Spieler gefehlt, die ich gerne dabei gehabt hätte. Das hat man gemerkt", sagte Thomas Delaney nach dem Spiel. Bartels fehlte, Junuzovic und Bargfrede saßen aufgrund muskulärer Probleme zunächst auf der Bank.

Das Tempo erhöhte der Gegner und wurde dadurch immer dominanter. Vor allem über die linke Seite wirbelte Bailey mit seiner Geschwindigkeit Werders Defensive regelmäßig durcheinander. Seinen Pass erwischte Volland nicht kontrolliert und setzte ihn rechts neben das Tor (36.). Zwei Minuten später eine ähnliche Situation, diesmal zog Bailey selbst ab, Pavlenka rettete gekonnt. Gebre Selassie war auf der rechten Seite oft auf sich allein gestellt, Bailey nutzte das immer wieder für schnelle Vorstöße.

In der zweiten Halbzeit stellte Kohfeldt um, zog Delaney weiter nach vorne, im Gegenzug rückte Käuper auf die zentrale Position im defensiven Mittelfeld. Am Spielverlauf änderte das wenig, Werder entwickelte keinen Druck. Leverkusen war auch im zweiten Abschnitt die bestimmende Mannschaft, wenngleich zunächst ohne echte Chancen. Erste Gefahr ging wieder von Bailey aus. Einen Freistoß aus 25 Metern in halbrechter Position zirkelte er knapp am langen Pfosten vorbei (55.).

In der Schlussphase riskierte Kohfeldt viel und brachte mit Ishak Belfodil und Izet Hajrovic zwei Offensivspieler. Für Schwung sorgten die beiden Neuen aber nicht. Die größeren Möglichkeiten hatte weiterhin Leverkusen. Nach schönem Zuspiel von Julian Brandt setzte Bellarabi den Ball unbedrängt aus fünf Metern neben das Tor (89.), kurz darauf scheiterte er an Pavlenka.

Fazit des Spiels: Bartels' Ausfall konnte Werder nicht kompensieren. Kruse war ohne seinen Partner auf sich allein gestellt, Eggestein passte die Rolle als hängende Spitze nicht. In der Offensive fehlte deshalb Durchschlagskraft.

Der Druck, punkten zu müssen, bleibt hoch. Sonnabend kann Werder im Weserstadion gegen Mainz 05 nachlegen. "Wir gehen mit einem positiven Gefühl ins Spiel", verspricht Kruse. "Und hoffen, am Ende der Hinrunde nicht auf einem Abstiegsplatz zu stehen." Ein Sieg könnte dafür reichen.