Das Spiel mit Flamengo sollte Diego verlieren. Doch nach der 0:1-Niederlage gegen São Paulo rückte ein Video auf Twitter in den Fokus. Es zeigt, wie der ehemalige Bremer vor dem Anpfiff Hand in Hand mit einem Mädchen auf dem Platz steht. Dabei trug der 33-jährige Mittelfeld-Zauberer ein Gerät auf seiner linken Schulter. Und dieses Gerät, mit dem das Mädchen verkabelt ist, ist für den Fußballfan an seiner Seite immens wichtig. Es hilft dem Mädchen beim Atmen. Eine rührende Szene!

Diego sorgte zwischen 2006 und 2009 bei Werder für sportlichen Glanz. Der Brasilianer absolvierte für die Grün-Weißen 132 Spiele, dabei erzielte er 54 Tore und bereitete 42 weitere vor. Seit 2016 spielt Diego wieder in seiner Heimat, bei Flamengo.