„Norddeutsche Provinzposse!“ – „Schlechter Stil!“ – „Wettbewerbsverzerrung!“ Die Aufregung ist groß nach dem Nordderby zwischen Werder und dem Hamburger SV am 29. Mai 1993. Aber nicht in Bremen. Und auch nicht in Hamburg. Sondern in München. Denn dank eines 5:0-Sieges gegen den HSV zieht Werder am vorletzten Spieltag in der Tabelle am FC Bayern vorbei und setzt sich nur dank des besseren Torverhältnisses an die Spitze. Der Boulevard wittert Betrug. „Hamburger Schummel-Verein“ titelt die „Bild“-Zeitung. Bremen gegen Hamburg, ein „Skandalderby“?

Wynton Rufer muss lachen, wenn er an das Spiel zurückdenkt. „Das war ein sensationeller Sieg“, sagt er, „und eine glückliche Sache für uns, denn normalerweise waren die Derbys immer eine ganz enge Sache.“ Im Mai 1993 nicht. Werder führt zur Pause mit 2:0, die Tore erzielen Andreas Herzog und Rufer. „In der zweiten Halbzeit haben wir uns dann in einen Rausch gespielt, das ist schwer zu erklären.“

Stefan Kohn, Herzog und wieder Rufer sorgen mit ihren Treffern für einen Bremer 5:0-Sieg. Der reicht zu Platz eins, weil die Bayern parallel gegen Abstiegskandidaten Bochum nur 3:1 gewinnen. „Ich kann die Bayern verstehen, dass sie hinterher sauer waren“, sagt Rufer heute, „ich wäre es auch gewesen.“ Aber dass der HSV absichtlich so hoch verloren hat, um dem Nordrivalen zum Titel zu verhelfen? „Das ist ja Quatsch“, sagt Rufer.

Eine Woche nach dem hohen Derbysieg gewinnt Werder in Stuttgart und sichert sich die deutsche Meisterschaft. Die Bayern gehen leer aus und erinnern sich noch einmal an einen Satz von HSV-Trainer Benno Möhlmann, den dieser kurz vor dem Derby gegen Werder gesagt hatte: „Ich gönne Bremen den Titel.“