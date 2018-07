Die Werder-Profis gehen es zum Start in die neue Trainingswoche ruhig an: Am Montagvormittag absolviert die Mannschaft lediglich eine Einheit im Kraftraum, am Nachmittag steht der obligatorische Fototermin mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) an. Erst am Dienstag bittet Trainer Florian Kohfeldt seine Spieler wieder auf den Rasen und läutet die nächste Phase in der Saisonvorbereitung ein, in der auch die WM-Fahrer Milos Veljkovic (ist bereits in Bremen) und Yuya Osako (wird am Freitag in Bremen erwartet) einsteigen sollen. Ludwig Augustinsson, der mit Schweden bei der WM in Russland das Viertelfinale erreicht hatte, befindet sich hingegen noch im Sonderurlaub und wird erst zum Trainingslager am Chiemsee zurück erwartet. Augustinsson verpasst somit die Testspiele der Bremer beim Zweitligisten Arminia Bielefeld (Freitag, 19 Uhr) und beim niederländischen Erstligisten FC Groningen (Sonntag, 14.30 Uhr).