Sahin ein Genuss, Sargent rieb sich auf

Alles Einschwören half nichts: Werder kam gegen Hertha BSC nicht über ein 1:1 hinaus. (nordphoto)

Jiri Pavlenka (Note 3)

Klärte in der zwölfte Minute stark gegen Ibisevic, auch sonst auf dem Posten. Bei seinen Abstößen fehlt auch weiterhin die letzte Präzision, ohne Chance beim Ausgleichstreffer von Lukebakio.

Marco Friedl (Note 3)

Agierte dank der taktischen Umstellung auf ein 5-3-2 wesentlich druckvoller als sonst und hatte dabei einige gefährliche Hereingaben in petto. In der zweiten Hälfte etwas unauffälliger, weil er sich vornehmlich auf die Abwehrarbeit konzentrierte.

Christian Groß (Note 3)

Man kann es nicht oft genug betonen, dass der 30-Jährige seine allererste Bundesliga-Saison spielt. Er tat es auch gegen die Hertha wieder derart abgeklärt, als hätte er an den vorherigen Wochenenden seines Lebens nie etwas anderes getan.

Milos Veljkovic (Note 3)

Die wilden Befreiungsschläge werden wohl weiterhin zu seinem Spiel gehören. Manchmal würde man ihm die Souveränität seines Nebenmannes wünschen. Stark, wie er einen Konter von Selke unterband.

Theo Gebre Selassie (Note 4)

Machte seine rechte Seite weitestgehend dicht. Da Werder häufig über Links spielte, wurde der Tscheche nicht ganz so oft in Szene gesetzt wie Friedl auf der Gegenseite. Dann ließ er sich von Lukebakio narren.

Nuri Sahin (bis 81./Note 2)

Mitunter gab es zu viel Freiraum im Zentrum, weil Sahin zurück in die Fünferkette rückte. Diese Gefahrenmomente erstickte er aber mit einem starken Stellungsspiel oder einem Toptackling wie gegen Ibisevic (63.). Seine offensiven Akzente sind immer wieder ein Genuss und helfen dem Bremer Spiel enorm.

Philipp Bargfrede (ab 81./nicht zu benoten)

Maximilian Eggestein (Note 2)

Stark, wie er gleich zu Beginn mit Sargent die Bremer Führung herausspielte. Auch sonst mit reichlich Spielwitz ausgestattet, wenngleich nicht jeder gut gedachte Pass beim Mitspieler landete. Trotzdem ein starker Auftritt.

Davy Klaassen (Note 3)

Immer anspielbereit, immer mit einer guten Idee. Wusste genau, wann er das Tempo verlagern und lieber einen neuen Spielaufbau einleiten musste.

Leonardo Bittencourt (Note 2)

Als kleiner Wirbelwind nahezu auf dem kompletten Platz unterwegs. Beschäftigte so permanent den Gegner, scheute sich aber auch nicht, die Grätsche im Rückwärtsgang auszupacken.

Milot Rashica (bis 87./Note 3)

Hatte Pech, dass sein abgefälschter Schuss nicht zum 2:0 im Tor landete (26.). Nach etwas mehr als einer Stunde vergab er gleich zwei Topgelegenheiten, um die Partie frühzeitig zu entscheiden.

Claudio Pizarro (ab 87./nicht zu benoten)

Josh Sargent (bis 74./Note 3)

Trotz seiner strapaziösen Länderspielreise in der Startelf – und nach sechs Minuten direkt Torschütze zur Führung. Rieb sich danach in etlichen Zweikämpfen auf, aus denen er nicht immer als Sieger hervorging. So war er nicht mehr ganz so auffällig.

Johannes Eggestein (ab 74./nicht zu benoten)