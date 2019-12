In Wolfsburg kam Nuri Sahin nicht zum Einsatz. (nordphoto)

Im Vorfeld hatte Florian Kohfeldt eindringlich vor der physischen Stärke der Wolfsburger gewarnt. Dass er sich dann im defensiven Mittelfeld dazu entschied, Philipp Bargfrede aufzustellen, war somit nur folgerichtig. Bargfrede steht für Zweikämpfstärke und körperliche Präsenz. Am Sonntag gewann er 58 Prozent der direkten Duelle. „Es war ein offenes Spiel, das wollten wir. Dafür wollte ich Bargi, so lange ihn die Beine tragen“, erklärte Kohfeldt.

Nuri Sahin musste für Bargfrede auf der Bank bleiben. Abgesehen von seiner Gelbrotsperre gegen Leipzig stand Sahin erstmals in einem Bundesligaspiel der laufenden Saison nicht in der Startelf. „Ich habe vorher lange mit Nuri geredet, er hat das komplett mitgetragen“, betonte Kohfeldt. „Es war eine Entscheidung für das eine Spiel.“

Dass Werder gegen Wolfsburg mit einem überzeugenden Bargfrede gewonnen hat, heißt also nicht, dass Sahin auch am Sonntag gegen Paderborn auf die Bank muss. Kohfeldt gab dem Ex-Dortmunder sogar eine Art Einsatzgarantie: „Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass Nuri gegen Paderborn spielt.“ Im Heimspiel gegen das Schlusslicht dürfte Werder viel Ballbesitz haben, da könnten Sahins Qualitäten im Passspiel von Nutzen sein.

Gut möglich also, dass Bargfrede trotz guter Leistung in Wolfsburg gegen Paderborn erst einmal draußen sitzt. Natürlich könnten auch Bargfrede und Sahin zusammen in der Startelf stehen, das funktionierte gegen Schalke allerdings nicht wirklich gut. Ohnehin reicht bei Bargfrede, der nach einer Knieoperation lange ausfiel, die Kraft weiterhin nicht für 90 Minuten. In Wolfsburg wurde er in der 76. Minute ausgewechselt. „Er war platt, er ist noch nicht bei 100 Prozent“, erklärte Kohfeldt.