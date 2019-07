Die Vormittagseinheit hatte Nuri Sahin nach einem Zusammenprall mit Milot Rashica vorzeitig beenden müssen. Mit bandagiertem Knie war es für den Mittelfeldspieler zurück ins Hotel gegangen. Wenig später gibt Sahin selbst aber bereits Entwarnung: „Ich war Knie an Knie mit Milot. Salbe drauf. Alles gut“, sagt der 30-Jährige, der am Nachmittag auch wieder ganz normal mittrainieren will.

Verpassen will Sahin nichts, er ist bissig, absolviert bisher eine starke Vorbereitung. Besonders im Testspiel gegen Eibar wusste der Mittelfeldstratege zu überzeugen. Mit Kevin Möhwald liefert er sich ein Duell um den letzten freien Stammplatz im Bremer Mittelfeld - und möglicherweise kämpft Sahin auch um einen neuen Vertrag. Sein Kontrakt in Bremen läuft im kommenden Sommer aus. Eine Verlängerung kann sich Sahin durchaus vorstellen, bleibt in der Angelegenheit aber gelassen: „Ich werde demnächst 31 Jahre alt, weiß aber, dass ich noch einige Jahre im Köcher habe. Zu gegebener Zeit wird es Gespräche mit Werder geben. Ich bin da völlig entspannt und gehe ohne Druck in die neue Saison.“

„Europa zu erreichen, wird schwieriger“

Dass er ohne Druck in die Spielzeit geht, hängt möglicherweise auch damit zusammen, dass ihm so eine Situation nicht neu ist. In Dortmund verlängerte er im April 2017 auch erst wenige Monate vor dem Auslaufen seines Vertrages um weitere zwei Jahre. Möglich, dass es in Bremen auch so kommt. „Entscheidend ist, was beide Seiten wollen. Ich fühle mich sehr wohl bei Werder und bin sehr positiv überrascht von der Stimmung in der Kabine“, führt Sahin aus und nennt noch einen weiteren wichtigen Faktor für ihn: Florian Kohfeldt. „Ich habe hier einen Trainer, den sich ein 31-Jähriger in der Karrierephase nur wünschen kann“, so Sahin.

In Sachen Saisonziel hält sich Sahin im Gegensatz zu vielen seiner Teamkollegen etwas zurück und formuliert es vorsichtiger: "Wenn wir die Ziele erreichen wollen, die jeder in sich hat, muss jeder einen Schritt nach vorne machen – sonst schaffen wir es nicht". Explizit auf Europa angesprochen, wird der Mittelfeldspieler dann aber doch noch etwas konkreter: "Europa zu erreichen, wird in der neuen Saison auf jeden Fall schwieriger als in der letzten Saison", sagt Sahin. Als Grund nennt er die vielen neuen Trainer und Spielertransfers, "dadurch entsteht in der Liga eine enorme Dynamik“. Sahin geht davon aus, dass der FC Bayern und Dortmund den Titel unter sich ausmachen werden, "dahinter wird es dann sehr eng".