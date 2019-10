In den vergangenen Wochen war es oft die Frage, wer spielen kann, die aufgrund der vielen Verletzten gestellt wurde. Langsam ändert sich das und die Frage heißt nun: Wen lässt Florian Kohfeldt spielen? Im Mittelfeld, auf der Sechser-Position, gibt es vor dem Spiel gegen Hertha am Sonnabend ein komplett offenes und deshalb spannendes Rennen. Setzt Kohfeldt auf Nuri Sahin oder Philipp Bargfrede?

Sahin gefällt mir in dieser Saison richtig gut. Auch in der vergangenen hat er das, da wurden seine Leistungen aus meiner Sicht unterbewertet. Jetzt spielt er richtig, richtig gut. Er ist ein anderer Typ als Bargfrede. Philipp ist zweikampfstark, hat eine große körperliche Präsenz, seine Vorteile liegen in der Defensive. Er ist der Spieler des Kaders, der am stärksten über seine körperliche Präsenz kommt. Über die Aggressivität, den Willen. Den haben die anderen auch, Philipp zeigt ihn aber in jedem Spiel am deutlichsten. Nuri ist der filigrane Techniker auf der Sechs, der Spielmacher-Qualitäten hat. Der in Zweikämpfe geht, aber nicht in der Form, wie es Philipp macht.

Vorstellen könnte ich mir persönlich auch eine Doppelsechs. Einer der beiden übernimmt den offensiveren, der andere den defensiveren Part. Kohfeldt hat diese Variante in der Vorbereitung auch in seinen Überlegungen gehabt, sich jetzt aber davon verabschiedet. Er möchte mit nur einem Sechser spielen.

Wer spielt, Sahin oder Bargfrede, würde ich vom Gegner abhängig machen. Tritt der dominant auf mit einer starken Offensive, würde ich eher auf Bargfrede zurückgreifen. Wenn ich von viel eigenem Ballbesitz ausgehe, davon, dass ich das Spiel mache, würde ich eher auf Sahin gehen. Weil er im Spielaufbau stärker ist und das Spiel eher lenken kann.

Gegen Hertha würde ich deshalb eher mit Sahin anfangen. Weil ich davon ausgehe, dass Werder das Spiel machen will und muss. Sie werden mehr Ballbesitz haben. Je nachdem, wie die personelle Situation aussieht, lässt Florian vielleicht aber auch eine Dreierkette spielen. Mit Bargfrede im Zentrum und Sahin davor. Dann hätte man beide, ohne eine Doppelsechs zu haben.

Lange war es so, dass Bargfrede immer spielt, wenn er gesund ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Mit Sahin hat er einen Konkurrenten, der mit ihm auf Augenhöhe ist. Das war in den Jahren zuvor nicht so, da war Philipp der Alleinherrscher.

Der Vertrag von Sahin läuft am Ende der Saison aus. Ich hoffe, dass sich beide Parteien auf eine weitere Zusammenarbeit einigen und wir Nuri auch in den nächsten Jahren im Werder Dress sehen. Sahin ist auf verschiedenen Ebenen ein wichtiger Spieler. Er ist einer, der auch in der Kabine viel bewirkt. Der die jungen Leute mitnimmt, der aber auch den Älteren zeigt, dass sie gemeinsam vorangehen müssen. Solche Typen braucht jede Mannschaft in ihren Reihen.

Wenn es im Verein einen jungen Spieler gibt, dem die sportliche Leitung zutraut, in ein, zwei Jahren in Sahins beziehungsweise in Bargfredes Rolle hinein zu wachsen, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass Sahin und Bargfrede diesen Spieler als ihren Nachfolger mit aufbauen. So waren zum Beispiel bei Bargfredes Karrierestart Torsten Frings und Frank Baumann Spieler, an denen er sich orientieren konnte. Sie haben ihm Halt und Stabilität gegeben. Als junger Spieler so einen neben sich zu haben, ist Gold wert.

Ich hatte mit Mirko Votava am Anfang jemanden an meiner Seite, der für meine Entwicklung sehr wichtig war und eine Art Mentor für mich wurde.

Welcher Spieler perspektivisch diese Rolle übernehmen könnte, da will ich keine Namen nennen. Bei jüngeren Spielern halte ich mich mit Prognosen zurück, die machen sich selbst schon so viel Druck, weil sie schnell nach oben und sich etablieren wollen. Spieler wie Götze oder Havertz gibt es aber nicht so häufig. Mehr Druck muss ihnen mit irgendwelchen Prognosen also auch nicht machen.