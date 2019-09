Die gute Nachricht beim Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Dortmund (Anstoß am Sonnabend, 18.30 Uhr): Diesmal hat sich kein Spieler verletzt, Florian Kohfeldt und sein Team können die schwere Aufgabe mit einer etwas besseren personellen Lage und ohne neue Rückschläge angehen. Der gegen Leipzig gesperrte Nuri Sahin (Gelb-Rote Karte) kehrt ohnehin zurück. Und Milot Rashica hat seine Oberschenkelbeschwerden so weit überwunden, dass er gegen den BVB von Beginn an für Torgefahr sorgen soll.

Wichtig für die Bremer Offensive ist auch die Position von Leonardo Bittencourt. Gegen Leipzig agierte der Neuzugang über weite Strecken als linker Außenposten einer Fünfer-Abwehrkette. Seine Rolle soll beim Spiel in Dortmund nun deutlich offensiver ausfallen, damit der schnelle und dribbelstarke Ex-Hoffenheimer nach den Verletzungen von Niclas Füllkrug und Yuya Osako für mehr Torgefahr sorgen kann.

Auch Johannes Eggestein ist eine Option

Möglich ist auch, dass Kohfeldt statt Josh Sargent den defensiv stärkeren Johannes Eggestein von Beginn an bringt. Bereits beim 0:3 gegen Leipzig hatten die Bremer Eggestein-Brüder im Mittelfeld gemeinsame Sache gemacht. Erstmals stehen in dieser Saison die beiden Innenverteidiger Milos Veljkovic und Sebastian Langkamp nach ihrer Lange Reha-Zeit im Kader. Wenn nichts mehr passiert, wird Werder das Kontingent an diesem Spieltag ausschöpfen können. Seit dieser Saison sind 20 statt der zuvor 18 Spieler im Spieltagskader erlaubt. Auf diese 20 Akteure war Werder an den bisherigen fünf Spieltagen aber nicht gekommen.

In der Abwehr muss Kohfeldt auch diesmal noch tüfteln. Weder Langkamp noch Veljkovic können nach ihren langen Verletzungspausen schon von Beginn an spielen. Deshalb wird die Innenverteidigung wohl wieder von Theo Gebre Selassie und Christian Groß gebildet. Die hier eigentlich gesetzten Ömer Toprak und Niklas Moisander fallen weiter aus. Wenn sich in der Defensive eine Fünferkette gegen den spielstarken BVB formieren soll, lässt sich Sahin in die Abwehr fallen.