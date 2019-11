Er hat im Mittelfeld den Hut auf: Nuri Sahin spielt eine starke Saison bei Werder. Frank Baumann möchte den Vertrag deshalb gerne verlängern. (nordphoto)

Der erste Stammspieler hat schon unterschrieben: Theo Gebre Selassie verlängerte seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr bis zum 30. Juni 2021. Der zweite Stammspieler soll bald verlängern: Auch mit Kapitän Niklas Moisander verhandelt Werder um eine Verlängerung seines im Sommer endenden Vertrages um mindestens eine weitere Saison. Und ein dritter Eckpfeiler könnte demnächst ebenfalls einen neuen Vertrag bei Werder unterschreiben: Nuri Sahin, dessen Zweijahresvertrag nach dem Wechsel aus Dortmund am Ende dieser Saison ausläuft.

„Wir werden uns mit Nuri zusammensetzen und das Thema Vertragsverlängerung mit ihm besprechen“, kündigte Werders Sportchef Frank Baumann am Montag im Gespräch mit dem WESER-KURIER an, „wir haben immer betont, dass Nuri mit dieser Form und mit seiner Qualität ein wichtiger Spieler für uns ist.“ Sahin hat sich in dieser Saison als unverzichtbarer Eckpfeiler der Bremer Mannschaft etabliert. In zehn von elf Bundesligaspielen stand der 31-Jährige in der Startelf, nur im Heimspiel gegen RB Leipzig musste Trainer Florian Kohfeldt wegen einer Sperre (Gelb-Rote Karte im Spiel zuvor bei Union Berlin) auf seinen Mittelfeldstrategen verzichten.

Die Saisonvorbereitung war wichtig

„Im vergangenen Sommer kam er sehr spät zu uns“, erinnert Baumann an den Transfer im Jahr 2018, als Sahin erst am 31. August und damit kurz vor Schluss überraschend von Dortmund nach Bremen wechselte, „jetzt hat man gesehen, wie wichtig eine komplette Saisonvorbereitung für ihn ist.“ Schon drei Torvorlagen, kluges Pass-Spiel und Leader-Qualitäten auf dem Feld: Das Positive überwiegt bei Sahin trotz einer insgesamt mäßigen Werder-Hinrunde bisher deutlich, selbst wenn auch er bei manchem Gegentor (zum Beispiel gegen Hoffenheim) direkt beteiligt war.

Auch Bargfrede hat ihn nicht verdrängt

Zudem hat Sahin trotz einiger Blessuren immer auf die Zähne gebissen und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Kevin Möhwald, der wegen einer Knie-Operation ein halbes Jahr fehlen wird, ist Sahin bei Werder geradezu alternativlos gesetzt; an diesem Status konnte auch der wieder genesene Philipp Bargfrede noch nichts ändern. Möglich ist übrigens, dass beide im Heimspiel gegen Schalke erstmals in dieser Saison gemeinsam in der Startelf stehen werden.

Einen Spieler wie Sahin, das ist klar, möchte Werder nicht ziehen lassen. „Es ist durchaus vorstellbar, dass wir mit ihm verlängern“, sagt Baumann deshalb, „wir werden diese Gespräche demnächst angehen, um zu erfahren, ob auch er sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen kann. Und wenn ja, in welcher Form.“ Sahin selbst hatte schon im Sommer durchblicken lassen, dass ihn eine weitere Zusammenarbeit mit Kohfeldt sehr reizen würde. „Er ist der beste Trainer, den sich ein Spieler in meinem Alter vorstellen kann“, sagte Sahin damals auch mit Blick auf seine geplante eigene Trainerkarriere. Von Kohfeldt könne er sich viel abschauen, wie zuvor bereits von Jürgen Klopp in Dortmund.