Nuri Sahin steht bei Werder vor dem Abschied. (nordphoto)

Nuri Sahin im Werder-Trikot? Das dürfte ein Anblick sein, den es nur noch auf alten Fotos gibt. Und neue Bilder dürften nicht mehr hinzukommen. Der 31-Jährige, dessen Vertrag in diesem Sommer ausläuft und der momentan wegen einer Hüftverletzung ausfällt, ist nicht einmal mehr in Bremen. Stattdessen hält er sich in Dortmund auf. „Es ist nichts Ungewöhnliches, dass man seine Reha beim Therapeuten seines Vertrauens macht“, sagte Sportchef Frank Baumann, als er am Freitag auf diese Personalie angesprochen wurde. „Es ist wichtig, dass die Spieler sich in guten Händen fühlen.“

Für Probleme sorgt die Abreise Sahins also nicht, auf eine Weiterbeschäftigung an der Weser deutet momentan allerdings auch nicht allzu viel hin. „Die Wahrscheinlichkeit, dass Nuri – selbst bei einer Relegation – noch zum Einsatz kommt, ist sehr, sehr gering“, sagte Baumann. Und was passiert danach? Das ist noch immer nicht ganz klar. Zuletzt gab es Gerüchte um einen Wechsel in die Türkei, ohnehin mehren sich die Anzeichen, dass Sahin bei Werder nicht mehr gebraucht wird. Nachdem er lange Zeit als enger Vertrauter von Trainer Florian Kohfeldt galt, wurde er seit einer gefühlten Ewigkeit gar nicht mehr berücksichtigt.

Frank Baumann hält sich trotzdem noch bedeckt, mehr als Äußerungen zum Gesundheitszustand Sahins sind ihm nicht zu entlocken. „Alles, was darüber hinausgeht, werden wir erst mit den Spielern besprechen Es gab bereits einen losen Austausch, aber ich bitte um Verständnis, dass wir jetzt noch keine finalen Personalentscheidungen bekannt geben.“