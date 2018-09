Am Dienstag (18.30 Uhr) testet Werder gegen den niederländischen Erstliga-Aufsteiger FC Emmen. Die Partie im Hoheellern-Stadion in Leer lässt sich diesmal auch bequem von zuhause mitverfolgen: Werder stellt auf der vereinseigenen Facebook-Seite wie auf dem Youtube-Kanal je einen kostenlosen Livestream zur Verfügung. Das Testspiel könnte die Werder-Premiere für Nuri Sahin werden: Der Sechser, der am letzten Tag der Transferperiode von Borussia Dortmund verpflichtet worden war, soll sich über die Länderspielpause an den Werder-Fußball gewöhnen.