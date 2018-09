Am Freitag hat Nuri Sahin das Kapitel Borussia Dortmund vorläufig geschlossen – dem Verein, bei dem er 2001 in der Jugend anfing und 2005 als Profi debütierte. Mit dem BVB wurde er 2011 Deutscher Meister, 2017 Pokalsieger. Immer war Sahin dabei auch ein Liebling der Fans und an die richtete sich der Neu-Bremer nun via Twitter mit emotionalen Worten: "Bis zu meinem letzten Atemzug, wenn ich meine Augen schließe, werde ich dich meinen Namen singen hören. Ich habe das Gefühl, dass wir einen Weg finden werden, wieder zusammen zu sein", schreibt Sahin in einem gleich dreisprachigen Tweet über die "Gelbe Wand".

Yuva, kapısından çıkıp gidebildiğimiz ama asla kalbimizden çıkaramadığımız yerdir. 15 sene boyunca verdikleri tüm destekler için evime, Borussia Dortmund aileme çok teşekkür ederim. Şimdi hikayeye yeni cümleler ekleme vakti... pic.twitter.com/eeAAWCOCEB — Nuri Şahin (@nurisahin) 31. August 2018

Viele liebe Worte fand Nuri auch für den Verein im Gesamten. "Es war ein großes Privileg für mich, 15 Jahre meines Lebens einem Verein zu widmen, der mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt bin", heißt es in dem Tweet. Dabei dankte Sahin insbesondere BVB-Boss Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc. "Sie haben mich mit ihrer Führung inspiriert und mich dazu gebracht, die Wichtigkeit von Werten beim Aufbau einer Hochleistungskultur zu berücksichtigen", so Sahin.

Wie sehr der BVB Sahin menschlich vermissen wird, bewies der Verein bereits am Freitag:

