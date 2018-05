Schon gegen Borussia Dortmund hatte Aron Johannsson mit Sprunggelenksproblemen passen müssen. Nun steht fest, dass der 27-Jährige in dieser Saison gar nicht mehr zum Einsatz kommen kann: Wie Werder am Nachmittag bestätigte, wird Werder sowohl am Sonnabend im letzten Heimspiel der Saison gegen Bayer Leverkusen (15.30 Uhr) als auch in der Woche darauf beim Saisonabschluss gegen Mainz 05 fehlen. Auch wann Niklas Moisander auf den Platz zurückkehren kann, sei derzeit noch offen, teilte der Verein mit. Der Finne allerdings habe am Vormittag zumindest bereits wieder eine individuelle Einheit in den Katakomben des Weserstadions absolvieren können.