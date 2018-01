Ein Abschied rückt näher: Der suspendierte Werder-Profi Lamine Sané soll nach Informationen des französischen Fachblatts „L'Equipe“ bereits den obligatorischen Medizincheck beim französischen Tabellenschlusslicht FC Metz bestanden haben. Demnach seien nur noch letzte Details zwischen den Klubs zu klären, ehe Vollzug gemeldet werden könne.

Sané war bei Werder in Ungnade gefallen, nachdem er im Anschluss an einen grippalen Infekt zunächst angesetzte ärztliche Behandlungstermine und dann das Mannschaftstraining vor der Partie gegen Hertha BSC geschwänzt hatte. Der 30-Jährige hatte in den letzten Wochen bei Werder seinen Stammplatz an Milos Veljkovic verloren. Sané rechnet sich jedoch noch Chancen aus, mit dem Senegal im Sommer zur WM zu fahren, und forciert daher einen Wechsel. In Metz könnte Sané mit Fallou Diagne zusammenspielen, der bereits seit einem Jahr von Werder an die Franzosen ausgeliehen ist.