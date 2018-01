Lamine Sané wird in Werders Verteidigung vor allem wegen seiner Qualitäten in der Luft geschätzt – doch dahin schaffte es der Senegalese zum Start des Trainingslagers in Algorfa gar nicht erst. Auf dem spanischen Rasen suchte man den Innenverteidiger am Dienstagvormittag vergeblich.

Warum Sané nicht dabei war? Hinter der Abwesenheit des 30-Jährigen stecken weder Wechselabsichten noch eine Verletzung, Sané hatte schlicht aus privaten Gründen den Flieger verpasst. Der Verein hatte seinen Spielern gestattet, aufgrund der kurzen Pause eigenständig nach Spanien zu fliegen, statt sich erst wieder in Bremen einzufinden. Im Laufe des Tages soll Sané nachreisen.