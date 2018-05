Es lief die 63. Minute, als Lamine Sané jubelnd abdrehte. Die Freude war verständlich: Eben gerade hatte der ehemalige Werder-Innenverteidiger nach einer Ecke zum 2:1 eingeköpft – der erste Pflichtspieltreffer für Sané im Trikot vom Orlando City SC. Am Ende gewann sein Team 3:1 gegen Real Salt Lake City.

Im Februar war Sané von Werder in die Major League Soccer gewechselt. Sieben Spiele hat der 31-jährige Senegalese seitdem für Orlando bestritten. Seine Bilanz ist nahezu perfekt: sechs Siege, nur eine Niederlage. Lamine Sané hätte sicherlich nichts dagegen, wenn sein Abenteuer in den USA so weitergeht.

Das Tor von Sané im Video:

