Erst sorgte er mit seinem Trainingsstreik für einen überraschenden Abgang aus Bremen, nun schlägt Lamine Sané versöhnlichere Töne an: Auf Instagram verabschiedete sich der Innenverteidiger, der künftig für den Orlando City SC auflaufen wird, vom Verein, der Stadt und vor allem den Fans. „Ich habe mich im Verein immer wohl gefühlt und voller Stolz im Weser-Stadion vor diesen unglaublich Fans gespielt“, beteuert Sané und zeigt Reue angesichts der Entwicklungen der letzten Wochen. „Umso trauriger macht es mich, wenn ich einige von euch zuletzt enttäuscht habe“. Der Mannschaft wünscht Sané den Klassenerhalt – und natürlich einen Derby-Sieg am Wochenende.

Rein theoretisch wäre es Sané sogar noch möglich, selbst im Derby aufzulaufen: Bislang ist der Wechsel in die USA noch nicht endgültig vollzogen. Sportchef Frank Baumann erklärte am Donnerstag, warum es immer noch keine offizielle Bestätigung des Deals mit Orlando gibt. „In den USA genügt es nicht, dass der Verein den Wechsel bestätigt“, so Baumann. „Die Liga muss noch ihr Okay geben.“

Das allerdings sei nur noch eine Frage der Zeit, grundsätzlich sei alles geklärt. „Ich weiß noch nicht, ob das im Laufe des Tages oder morgen passiert“,