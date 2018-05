Um exakt 15.11 Uhr verließ Lamine Sané am Donnerstag die Werder-Geschäftsstelle. Der suspendierte Verteidiger hatte einige Unterlagen dabei. Auf Nachfrage wollte sich der 30-Jährige nicht zu den Gründen für seine Stippvisite im Weserstadion äußern.

Somit bleibt offen, ob es womöglich Sanés Abschiedsbesuch war, bevor er sich einem anderen Klub anschließt. Klar ist, dass der Verteidiger möglichst bald den Klub verlassen soll. „Wir gehen immer noch davon aus, Lamine Sané abzugeben“, sagte Frank Baumann am Donnerstag während der Pressekonferenz zum Schalke-Spiel. Ein möglicher Wechsel zum FC Metz nach Frankreich hatte sich zerschlagen. Das Transferfenster in Deutschland ist jetzt zwar geschlossen, doch Wechsel in einige inner- und außereuropäische Ligen sind noch möglich.

Übersicht zum Transferschluss in Europa:

Portugal (Transferschluss 2. Februar); Österreich (6. Februar); Schweiz, Serbien, Slowenien (11. Februar); Ungarn (14. Februar); Kroatien (15. Februar); Rumänien (19. Februar); Tschechien, Russland (22. Februar); Slowakei, Bulgarien, Polen (28. Februar); Ukraine (2. März)

Übersicht zum Transferschluss außerhalb Europas:

Argentinien (7. Februar); China (28. Februar); Japan (30. März); Brasilien (2. April); USA (1. Mai)