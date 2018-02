"Lamine ist in Orlando zu Gesprächen", bestätigte Werder-Sportchef Frank Baumann auf Anfrage von MEIN WERDER. "Es kann durchaus sein, dass es klappt, morgen sind wir vermutlich schlauer", sagte Baumann weiter. Zwischen Werder und Lamine Sane besteht Einigkeit über eine Vertragsauflösung in Bremen, in Orlando steht noch der Medizin-Check an.

Sane hatte sich bei Werder ins Abseits manövriert, nachdem er kurz vor Ende der Transferperiode in Deutschland Trainingseinheiten geschwänzt hatte. Ein Wechsel zum französischen Erstligisten FC Metz hatte sich wenig später zerschlagen. Nun will ihn der Orlando City SC in die Major League Soccer, die erste Liga der USA, holen.

Laut amerikanischer und französischer Medien soll Sane für zwei Jahre und ablösefrei nach Florida wechseln. Werder hatte Sane im Sommer 2016 ablösefrei von Girondins Bordeaux verpflichtet. Wenn Sane nun nach Orlando wechselt, spart Werder immerhin das Gehalt für vier Monate. Im Sommer wäre Sanes Vertrag ohnehin ausgelaufen.