"Es gibt nach wie vor diverse Klubs, die Interesse bekundet haben. Aber es ist noch nichts entschieden. Es kann sein, dass er die nächsten Tage immer mal wieder auf dem Sprung ist", sagte Baumann. Seit der Winterpause hat Sané in Bremen keine Zukunft mehr, im Januar war der Senegalese vom Verein freigestellt worden. Nach und nach schließen nun die Transferfenster, Werder ist aber zuversichtlich, noch einen Abnehmer zu finden. „Wir sind optimistisch, dass er vor dem 30. Juni einen neuen Vertrag bekommt", sagte Baumann.

Auf der anderen Seite bestehe aber auch weiterhin die Möglichkeit, dass Sané an der Weser bleibt - um sich fit zu halten. Eine Rückkehr zur Profi-Mannschaft, das betonte Frank Baumann auch am Donnerstag noch einmal, werde es nicht geben. Für die Bremer wäre diese Lösung unbefriedigend, noch schlimmer wäre sie allerdings für den Spieler selbst. Stein des Anstoßes der jüngsten Entwicklungen war schließlich der Umstand, dass der 30-Jährige seinen Stammplatz bei Werder verloren hatte. Lamine Sané träumt allerdings noch von einer WM-Teilnahme mit dem Senegal - Voraussetzung ist allerdings, dass er zuvor Spielpraxis erhält. In Bremen wird er sie nicht mehr bekommen, im schlimmsten Fall nicht einmal mehr an anderer Stelle. „Lamine bereut vielleicht das eine oder andere. Aber wir können die Zeit nicht mehr zurückdrehen“, erklärte Baumann.