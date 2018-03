Lamine Sané. (nordphoto)

In der Major League Soccer (MLS) ist an diesem Wochenende die neue Saison eröffnet worden, der Orlando City SC startete dabei mit einem 1:1 (0:1) vor eigenem Anhang gegen D.C. United. Ein Spiel, das auch in Bremen Interesse geweckt haben könnte: Lamine Sané, in der Winterpause bei Werder nach einem Streik ausgemustert, stand dabei erstmals im Kader seines neuen Klubs Orlando. Was bedeutet, dass alle erforderlichen Wechsel-Modalitäten mittlerweile erledigt sind. Frank Baumann bestätigt den endgültigen Vollzug: "Das Okay von der MLS ist gekommen. Kurz vor Orlandos erstem Spiel hat der Verband den Wechsel bestätigt." Zum Einsatz kam Sané nicht.