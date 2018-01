Es schien alles perfekt zu sein. Lamine Sané sollte den Medizincheck beim französischen Erstligisten FC Metz bereits absolviert haben, doch nun ist der Deal geplatzt. Bilel Ghazi, Reporter der französischen Zeitung „L'Equipe“, schrieb zunächst bei Twitter, dass die Verpflichtung des 30-jährigen Werder-Verteidigers gescheitert sei. Sané habe Metz verlassen und sei auf dem Weg zurück nach Bremen.

Wenig später bestätigte Baumann den geplatzten Wechsel: „Es gab Gespräche mit Metz bezüglich Lamine Sané, aber das hat sich aus finanziellen Gründen zerschlagen.“ Werders Sportchef fügte aber an, dass es weitere Wechseloptionen für den Innenverteidiger gebe.

Sollten diese sich auch zerschlagen und der suspendierte Senegalese nach Bremen zurückkehren, werde er definitiv kein Bestandteil des Bundesligakaders der Bremer mehr sein, so Baumann weiter. Deshalb hat sich am Plan der Bremer, sich möglicherweise auch in der Defensive noch einmal zu verstärken, nichts geändert. "Gut möglich, dass noch ein weiterer Spieler kommt,“ sagte Baumann. Angesprochen auf Werders Interesse an Serdar Tasci wollte sich der 42-Jährige nicht näher äußern, Baumann ließ aber wissen: "Vom Profil würde er passen."

Werder hatte Lamine Sané aus dem Profikader geschmissen, nachdem er zweimal unentschuldigt beim Training gefehlt hatte. Sportchef Baumann hatte mehrfach betont, den Senegalesen bis zum Ende der Transferfrist am Mittwoch abgeben zu wollen.