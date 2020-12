Endlich wieder getroffen: Josh Sargent genießt den Moment nach seinem Tor zum 2:0 im Pokalspiel in Hannover. (dpa)

Fernab seiner amerikanischen Heimat stieg Josh Sargent in Hannover zufrieden in den Bremer Mannschaftsbus, als nur noch wenige Minuten bis zum 24. Dezember fehlten. Der Stürmer sah glücklich aus nach diesem Pokalabend, den er nun mit zwei freundlichen Worten an die Ordner vor dem Stadion beendete: „Merry Christmas!“ Die eigentliche Bescherung erfolgte im Hause Sargent traditionell etwas später, aber das schönste Geschenk hatte er sich bereits in Hannover gemacht, in der 32. Minute des Spiels gegen den Zweitligisten. Nach einem sehr klugen Pass von Niklas Moisander war Sargent in den Strafraum gestartet und frei vor Torhüter Michael Ratajczak aufgetaucht – und viele bei Werder dachten in diesem Moment: Jetzt mach’ ihn endlich rein! Sargent machte genau das: Cool und abgezockt wie ein echter Torjäger schob er den Ball am Torhüter vorbei ins Netz und erhöhte die Bremer Führung damit vorentscheidend auf 2:0.

Auch Florian Kohfeldt war „sehr, sehr froh“, wie er später zugab, dass Sargent den Ball in dieser Szene ins Tor beförderte und nicht, wie in so vielen Spielen zuvor, irgendwie am Torwart, einem Gegenspieler oder an sich selbst gescheitert war. „Hoffentlich hören jetzt diese Diskussionen um ihn auf“, sagt Werders Trainer, will aber selbst noch nicht so richtig daran glauben: „Das wird wahrscheinlich erst passieren, wenn er auch in der Liga wieder trifft.“

Die fehlende Kraft vor dem Tor

Die Diskussionen, die Kohfeldt meint, entstanden während Werders inzwischen üblicher Herbst-Depression, als über Wochen und Monate keine Siege gelangen und vor allem eigene Tore fehlten, um mal irgendwie ein Spiel gewinnen zu können. Als Stürmer fallen Tore grundsätzlich in Sargents Aufgabenbereich, doch er schoss sie nicht. Die Erklärungen dafür klangen bei Werder immer gleich: Sargent laufe und kämpfe so viel im Spiel, dass ihm bei seinen wenigen Chancen vor dem Tor die Kraft fehle, um konzentriert abzuschließen.

Und so ist es ein enttäuschender Fakt zum Ausklang des Jahres 2020, dass Niclas Füllkrug mit vier Treffern noch immer Werders erfolgreichster Torschütze der bisherigen Hinrunde ist, obwohl er seit Monaten verletzt fehlt und nur fünf Spiele in der Bundesliga machen konnte. Zum Vergleich: Sargent spielte fast immer und schoss nur ein Tor, das ihm beim 1:1 in Frankfurt gelang. Den 20-jährigen Amerikaner aber nur daran zu messen, wäre falsch.

Denn er ist und – das kann man vorhersagen – bleibt völlig zurecht Stammspieler bei Werder, was vor allem mit der Spielanlage zusammenhängt. Die Grün-Weißen spielen in vielen Phasen der Saison keinen Fußball, sondern sie arbeiten ihn; und Sargent ist dabei der Vorarbeiter. Hätte er eine Kilometergeld-Prämie in seinem Vertrag stehen, wäre er vermutlich längst Spitzenverdiener im Bremer Kader. Vor allem, wenn der Gegner den Ball hat, dreht Sargent außergewöhnlich auf und presst und drückt, so lange die Beine ihn tragen. „Er ist unglaublich wichtig für uns“, betont Kohfeldt deshalb. Das Tor in Hannover sei schön für den jungen Stürmer gewesen. „Ich weiß, dass dieses Tor für ihn auch wichtig war, für sein eigenes Gefühl“, sagt der Trainer und schränkt ein: „Für meine Wertschätzung war es nicht wichtig.“

Ein spannendes Gesamtpaket

Dieser Sargent ist halt kein Stürmer fürs Volk, zumindest noch nicht, er liefert nicht die Tore, nach denen Fans sich sehnen. Er ist eher ein Stürmer, bei dem Fachleute mit der Zunge schnalzen, weil er ein spannendes Gesamtpaket darstellt und Erwartungen an eine große Zukunft keimen lässt. Das Branchenportal „Transfermarkt“ stuft Sargent inzwischen bei einem Marktwert von neun Millionen Euro ein, nachdem er sich bei Werder als Stammspieler etablierte. Die Statistik untermauert das: Er stand in 92 Prozent der Werder-Spiele in der Startelf, spielte 87 Prozent der möglichen Minuten und war immerhin, bedingt durch zwei Vorlagen, an knapp 20 Prozent der Bremer Tore in dieser Saison beteiligt.

Das alles dürfte erst die Basis sein für seine weitere Entwicklung, da ist sich auch Kohfeldt sicher: „Josh ist auf einem sehr guten Weg. Er ist für mich einer der wichtigsten Spieler der bisherigen Hinrunde gewesen. Er wird noch viele Tore machen.“ Wie schnell das gehe, sei schwer vorherzusagen, „weil es bei Stürmern eines gewissen Reifeprozesses bedarf, um die richtige Mischung zu finden zwischen Abspielen und Abschlüssen und auch dem Moment, wo ich vielleicht mal einen Lauf weglassen muss, um in die Tiefe zu kommen“.

Obwohl es auf den ersten Blick widersprüchlich klingt, könnte ihm dabei ein Konkurrent besonders helfen: Niclas Füllkrug. Der junge Sargent war immer dann besonders wirkungsvoll, wenn der ältere Torjäger mit ihm auf dem Feld stand. Das liegt einerseits daran, dass der Gegner sich dann vor allem auf Füllkrug konzentriert und Sargent die entstehenden Räume nutzen kann. Es liegt aber auch daran, dass Füllkrug den unerfahrenen Nebenmann auf dem Feld sehr gut coacht und ihn obendrein mit Pässen versorgt, die andere im Team selten spielen.

Im Januar sollen beide für Werder wieder gemeinsam auf dem Rasen stehen, wenn Füllkrug nach seiner Wadenverletzung wieder fit zur Verfügung steht. „Josh wird noch häufiger solche Abschluss-Situationen wie in Hannover bekommen“, sagt Kohfeldt voraus, „er macht jetzt schon ganz viele Dinge im Spiel sehr gut, die man einem Stürmer nur schwer beibringen kann.“ Und auch wenn sich Sargent bisher in dieser Hinrunde meistens als unermüdlicher Arbeiter einbringen musste, sei das gar nicht seine größte Stärke, meint der Trainer: „Josh ist trotzdem ein Abschlussstürmer. Im Strafraum, das ist seine Kernkompetenz. Und die wird auch mit fortlaufendem Alter immer mehr zum Tragen kommen.“ Dann dürfte Sargent nicht nur sich, sondern auch die Fans noch viel öfter mit Toren beschenken.