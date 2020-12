Ludwig Augustinsson erwischte einen richtig starken Tag. (nordphoto)

Pavlenka (Note 3)

Diesmal stets sicher, wenn er nach Rückpässen mitspielen musste. Wurde kaum durch Schüsse geprüft.

Gebre Selassie (Note 2)

Nach verhaltenem Beginn startete er durch: Erst verpasste er nach Augustinsson-Flanke die Führung (27.), nur zwei Minuten später machte er sie dann doch, wieder nach Flanke des Schweden. Hatte viele Offensivaktionen, auch wenn ihm nicht alles gelang.

Veljkovic (Note 3)

Rückte für Toprak in die Abwehr und war ein wichtiger Faktor beim Verteidigen von hohen Bällen. Setzte auch im Spiel nach vorne Akzente.

Groß (Note 3)

Hatte mal wieder das schmutzigste Trikot auf dem Feld. Ging mit Entschlossenheit in die Zweikämpfe und setzte sich in den wichtigen Duellen durch.

Moisander (Note 3)

Der Kapitän stand nach vielen Wochen erstmals wieder in der Startelf und brauchte zunächst ein wenig, um sich zurechtzufinden. Doch dann zeigte er beim Steckpass auf Sargent seine Klasse, diese Vorlage führte zum 2:0 für Werder. Fast wäre ihm noch ein Eigentor passiert.

Augustinsson (bis 46./Note 2)

Eine seiner besten Saisonleistungen. Nutzte den Raum, den Hannover ihm ließ, und dribbelte und flankte unermüdlich von der linken Seite. Starke Vorarbeit zum ersten Tor.

Agu (ab 46./Note 3)

Hatte in der zweiten Hälfte weniger Platz auf seiner Seite als vorher Augustinsson. Weil Hannover drückte, war er auch eher defensiv gefordert und erledigte das ohne Fehler.

M. Eggestein (Note 3)

So lange es 0:0 stand, war er bemüht, das Spiel schneller nach vorne zu verlagern – und traf dabei nicht immer die besten Entscheidungen. Trotzdem: Viele Ballaktionen, gute Körpersprache – und fast ein Tor, als Torwart Ratajczak seinen harten Schuss mit den Fingerspitzen entschärfte (39.). Nach der 2:0-Führung defensiv als alleiniger Sechser gefordert.

Mbom (bis 87./Note 3)

Begann neben Eggestein im defensiven Mittelfeld. Legte sich, wenn nötig, auch mal mit zwei Mann an. Einige Fouls, aber alles im Rahmen. Belohnte sich mit seinem Treffer zum 3:0, nachdem Kohfeldt ihn etwas offensiver postiert hatte.

Gruev: (ab 87./nicht zu benoten)

Kam noch zu seinem Pflichtspieldebüt.

Chong (bis 74./Note 4)

Schlechte Ballkontrolle, wenig Bindung zum Spiel, unsaubere Pässe – da ist noch eine Menge Luft nach oben, wenn Chong in Bremen Spuren hinterlassen möchte. Das wollte er in der zweiten Hälfte wohl besser machen – und scheiterte bei einem Konter allein vor dem Torwart per Schuss und per Nachschuss. Tankte Selbstbewusstsein, als er das Tor von Mbom vorbereitete.

Dinkci (ab 74./nicht zu benoten)

Durfte nun auch im Pokal sein Debüt feiern.

Schmid (bis 74./Note 4)

Zeigte seine Spielfreude und hätte sich selbst mit dem ersten Pflichtspieltor für Werder belohnen können, konnte sich im Strafraum aber nicht durchsetzen. Durfte auch bei Standards Verantwortung übernehmen. Entscheidende Aktionen wollten ihm aber nicht gelingen.

Erras (ab 74./nicht zu benoten)

Durfte mal wieder etwas Spielpraxis sammeln.

Sargent (bis 87./Note 2)

Endlich konnte er sich für seinen enormen Aufwand als vorderster Pressingkämpfer belohnen. Nutzte seine Chance zum 2:0 mit der Coolness eines Torjägers. Führte viele Zweikämpfe, auch gegen den Ball, und powerte sich noch mal richtig aus.

Woltemade (ab 87./nicht zu benoten)

Kam noch zu einem Kurzeinsatz.