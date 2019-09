Es war eine äußerst kleine Trainingsgruppe, die am Mittwoch die gezielte Vorbereitung auf das Spiel bei Union Berlin aufnahm. Die Nationalspieler fehlten nach ihren internationalen Einsätzen noch, kehren nun aber nacheinander zurück. Marco Friedl, mit Österreichs U21 unterwegs, war am Mittwoch der erste Rückkehrer. Der Linksverteidiger arbeitete im Stadion individuell. Am Nachmittag folgten der deutsche U21-Kapitän Johannes Eggestein und Tschechiens Ersatztorwart Jiri Pavlenka, auch sie schauten zur individuellen Pflege im Kabinentrakt vorbei. Die beiden letzten Werder-Nationalspieler kommen nach der weitesten Anreise zurück: Bei Yuya Osako war die Landung aus Japan für Mittwochabend vorgesehen, für Josh Sargent in der Nacht auf Donnerstag; der US-Stürmer hatte zuvor mit den USA im Heimspiel gegen Uruguay ein 1:1 erreicht. Sargent wird nach den Planungen von Florian Kohfeldt nur am Freitag mit dem Team trainieren, es könnte sein, dass er deshalb – und auch wegen der Reisestrapazen – bei Union Berlin am Sonnabend wieder aus der Startelf weichen muss.

Auch Maxi Eggestein setzte aus

Etwas Sorgen bereitet noch Abwehrchef Niklas Moisander. Der Kapitän hatte am Freitag vergangener Woche das Training abgebrochen und wurde seither in keiner Trainingseinheit mehr gesehen. Werder begründete das in den vergangenen Tagen mit dem neuen Lieblingsbegriff der Grün-Weißen, nämlich der „individuellen Belastungssteuerung“. Demnach arbeitete Moisander im Kabinentrakt. Woran genau, das blieb offen. Nach dem Training am Freitag erklärte Kohfeldt das Fehlen seines derzeit wichtigsten Innenverteidigers kurz und knapp so: „Er fehlt aus Gründen der individuellen Belastungssteuerung. Ich gehen davon aus, dass er am Donnerstag wieder mit der Mannschaft trainiert.“ Alles andere wäre mit Blick auf die Partie bei Union Berlin auch nicht gut.

Überhaupt soll die Bremer Trainingsgruppe trotz der vielen Verletzten an diesem Donnerstag wieder größer sein. Der zuletzt geschonte Maximilian Eggestein (genau, auch hier: individuelle Belastungssteuerung) soll dann ebenfalls wieder dabei sein, auch ein Mitwirken von Milot Rashica (bisher Reha nach Adduktorenverletzung) ist noch möglich.