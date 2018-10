Milos Veljkovic und Martin Harnik können zuhause gegen den VfL Wolfsburg nicht mit dabei sein. Den einen, Veljkovic, stoppt seine Gelb-Rot-Sperre aus der Partie gegen den VfB Stuttgart, Harnik muss mit einer Muskelverletzung passen. Einen Nachrücker für den Kader hat Florian Kohfeldt schon benannt: Milot Rashica wird am Freitagabend (20.30 Uhr) wieder mit dabei sein, nachdem der Flügelstürmer zuletzt zweimal im Kader gefehlt hatte.

Der zweite Platz hingegen ist noch offen: Kevin Möhwald ist der wohl naheliegendste Kandidat, auch Felix Beijmo könnte sich als Verteidiger dank des Fehlens von Veljkovic Hoffnung darauf machen, erstmals im Kader zu stehen. Im gut besuchten Abschlusstraining am Donnerstag erhielten beide die Chance, auf sich aufmerksam zu machen.

Überraschend mit von der Partie war auch Joshua Sargent: Der US-Stürmer verkörpert als robuster Mittelstürmer mit Torinstinkt und einem Gespür für Sprints in die Tiefe einen ähnlichen Spielertypen wie der verletzte Harnik. Im Anschluss an die Einheit nahm Kohfeldt Sargent überdies für ein Einzelgespräch beiseite. Wahrscheinlicher ist allerdings, dass Sargent sich noch eine Weile auf seine erste Chance in der Bundesliga gedulden muss.