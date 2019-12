Ömer Toprak arbeitet in Bremen wieder auf dem Platz an seinem Comeback. (nordphoto)

Es gibt da diesen Traum, dass nach der Winterpause alles besser wird. Der Haken an der Sache: Allzu lang dauert die sportliche Auszeit gar nicht. In knapp zwei Wochen befinden sich Werders Profis bereits im Trainingslager auf Mallorca, allzu viel Entspannung kann es da in puncto Kadergröße gar nicht geben. Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald und auch Theodor Gebre Selassie setzen zum teil noch lange aus, mit immerhin zwei Akteuren rechnet Chefcoach Florian Kohfeldt aber wieder: Josh Sargent und Ömer Toprak.

"Bei Ömer ist es sehr wahrscheinlich, dass er im Trainingslager ins Teamtraining einsteigen wird", sagte Kohfeldt. "Ob er dann aber auch schon vollständig trainieren kann, kann ich nicht sagen.“ Seit nunmehr fünf Wochen fehlt der Innenverteidiger auf Grund einer Wadenverletzung, bereits zuvor hatte die Sommer-Neuverpflichtung mehrmals pausieren müssen. Aktuell steht die Dortmunder Leihgabe in Bremen zumindest schon wieder auf dem Platz und feilt als Solist an seiner Rückkehr.

Wesentlich konkreter sieht es bei Josh Sargent aus. So soll der junge US-Stürmer auf jeden Fall das komplette Programm mit der Mannschaft auf der Balearen-Insel abspulen. „Das ist der Plan, und das ist bei Josh auch sicher“, betonte Kohfeldt. Sargent hatte sich unlängst bei der Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss zugezogen, danach aber noch zwei Einsätze für Werder gehabt, ehe das gesamte Ausmaß der Verletzung erkannt worden war.