Gegen Hertha war Josh Sargent (links, im Zweikampf mit Matheus Cunha) oft in der Defensive gefordert und hatte damit Probleme. (nordphoto)

Bei Werder gab es viele Dinge zu beobachten, die bei der Auftaktpleite gegen Hertha nicht funktionierten. Am auffälligsten war, dass Josh Sargent mit seiner Position als Linksaußen überhaupt nicht zurechtkam. Der gelernte Mittelstürmer musste viel Defensivarbeit verrichten, fand sich häufig im eigenen Strafraum wieder und agierte dort mehrfach nicht besonders glücklich, etwa als er Peter Pekarik laufen ließ, der das 1:0 für die Berliner schoss. „So wie es aussah, war es nicht geplant“, sagte Trainer Florian Kohfeldt nun zu Sargents merkwürdiger Rolle während des Hertha-Spiels. „Er sollte viel weiter vorne und viel zentraler spielen.“

Im Pokal gegen Jena war Sargent in der zweiten Halbzeit auch auf die linke Seite eines Drei-Mann-Sturms gerückt und hatte von dieser Position aus ein Tor erzielt. „Er kann von dort in die Box nachgehen. Der Weg zum Tor ist nicht weit“, sagte Kohfeldt. So sollte es gegen Hertha ebenfalls aussehen, doch Werder ließ sich zu sehr hinten reindrängen. Kohfeldt: „Wir waren gegen Hertha in vielen Phasen nicht mutig, deshalb war der Weg zum gegnerischen Tor für Josh zu weit. Er wurde seiner Stärken beraubt.“

Eines war Kohfeldt noch ganz wichtig. Nachdem die Umschulung von Johannes Eggestein vom Stürmer zum Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison gescheitert war, betonte der Coach jetzt: „Josh ist ein Stürmer und wird nicht umgeschult.“ Gut möglich also, dass Sargent, der nach einer guten Vorbereitung fast schon für die Startelf gesetzt ist, am Sonnabend gegen Schalke wieder weiter vorne agiert als noch gegen Hertha.