Auf das Feld geführt wurde die Mannschaft von Florian Kohfeldt gegen den tschechischen Erstliga-Aufsteiger FK Pribram nicht etwa von einem der üblichen Verdächtigen wie Niklas Moisander oder Max Kruse. Stattdessen kam die Aufgabe Florian Kainz zu: Der Linksaußen war neben Aron Johannsson der einzige Bremer jenseits der 21 Lebensjahre auf dem Platz. Entsprechend forsch startete die Jugend in die Partie: Manuel Mbom sorgte gemeinsam mit einem gut organisierten Mannschaftsverbund für einige druckvolle Momente im Pressing, Joshua Sargent sorgte genau so wie Johannsson immer wieder für Torgefahr.

Sargent war es auch, der nach 8. Minuten im Anschluss an eine Vorarbeit von Fridolin Wagner zum 1:0 traf. Das war gleichzeitig auch der Pausenstand: In der Folge verflachte die Partie zusehends, die Tschechen organisierten sich defensiv besser und zwangen Werder im Aufbau immer häufiger zu Rückpässen. Eigene Chancen erspielte sich Pribram im ersten Durchgang aber kaum. Nach der Pause dauerte es dafür nicht lange, ehe Luca Plogmann im Bremer Tor erstmals durchatmen durfte: Ein Versuch von David Kilian klatschte an den Bremer Pfosten. Kohfeldt hatte umgestellt, nach einem 4-3-3 in der ersten Hälfte rückte der eingewechselte Ilia Gruev in der zweiten Halbzeit aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung.

Später Ausgleich

Entlastung fand nun kaum noch statt, während allerdings auch auf tschechischer Seite echte Chancen Mangelware waren. Viel spielte sich im Mittelfeld ab, ein Schuss von Jan-Niklas Beste aus spitzem Winkel sorgte für spielerisch immer weniger überzeugende Bremer noch für die größte Torgefahr. Eine Minute vor Abpfiff der Partie nach 70 Minuten – aufgrund des frühen Zeitpunkts in der Vorbereitung und dem entsprechend noch nicht abgeschlossenen Aufbau der Fitness wollte man noch nicht über die volle Distanz testen – fiel dann sogar nach der verdiente Ausgleich: Pribrams Jan Matousek setzte sich über die rechte Seite durch und ließ Plogmann mit einem platzierten Abschluss in die lange Ecke keine Chance.

Aufstellung:

Plogmann – Beste, Friedl, Vollert, Beijmo – Käuper, Wagner (36. Gruev), Mbom – Kainz, Sargent, Johannsson

Tore:

1:0 Sargent (8. Minute), 1:1 Matousek (70. Minute)

Für den zweiten Test des Tages durfte auf ein wenig mehr Fußballkunst gehofft werden: Diesmal hieß der Kapitän Max Kruse, und die Mannschaft, die Florian Kohfeldt auf den Platz beorderte, war wohl nah an der besten, die Werder aktuell zur Verfügung hat. Gegen den MSV Duisburg spielte man dann auch wieder eine komplette Partie ohne jede Abkürzung, zweimal 45 Minuten also.

Ein paar weniger hätten dem Spiel allerdings durchaus gut getan: Besonders in der ersten Hälfte fehlte beiden Teams ein wenig der Vorwärtsdrang und die Kreativität. Werder reichte eine gute Aktion, um in Führung zu gehen: Nach einem Dribbling von Martin Harnik fiel der Ball dank einer halbherzigen Duisburger Klärungsaktion vor die Füße von Johannes Eggestein, der sich in 25. Minute nicht zweimal bitten ließ und abgezockt per Flachschuss zur 1:0-Führung traf.

Pavlenka gut aufgelegt

Die wenigen Duisburger Angriffsbemühungen versandeten oft früh, spätestens aber bei Jiri Pavlenka, der sich bereits wieder in guter Form präsentierte und mit aufmerksamem und sicherem Spiel überzeugte. Nur einmal herrschte ein wenig Chaos im Bremer Strafraum, Theodor Gebre Selassie war allerdings zur Stelle und konnte die Gefahr rechtzeitig klären.

Zu Beginn der 2. Hälfte lief es dann aus Bremer Sicht etwas besser: Ein Schlenzer von Kevin Möhwald, ein Volley von Johannes Eggestein und ein Seitfallzieher von Martin Harnik bedeuteten zumindest schon einmal mehr Abschlussaktionen als noch im ersten Durchgang. Auch Gebre Selassie hatte nach schöner Flanke von Kruse noch eine Chance mit einer artistischen Direktabnahme. Nach etwa einer Stunde musste Philipp Bargfrede angeschlagen vom Feld – der Sechser machte allerdings nicht den Eindruck, als drohte ihm ein längerer Ausfall. Auch Kevin Möhwald musste kurz behandelt werden, spielte aber durch.

Aufstellung:

Pavlenka – Jacobsen, Moisander, Langkamp, Gebre Selassie – Bargfrede (61. Wagner), Möhwald, M. Eggestein – J. Eggestein, Kruse, Harnik (81. Sargent)

Tore:

1:0 J. Eggestein (25. Minute)