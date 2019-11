Das EM-Ticket ist zum Greifen nah. Die Nationalelf der Schweiz um Werders Rechtsverteidiger Michael Lang hat in der Gruppe D Georgien hauchdünn mit 1:0 (0:0) bezwungen und braucht nun als Tabellenzweiter nur noch einen Zähler aus dem finalen Spiel gegen Gibraltar, um definitiv bei der Endrunde im kommenden Sommer dabei zu sein. Beim jüngsten Sieg in St. Gallen blieb Lang jedoch wie in Bremen zuletzt nur Zuschauer.

Auch Josh Sargent durfte lediglich an der Seitenlinie mitjubeln, während seine Teamkollegen auf dem Platz einen Erfolg feierten. In der CONCACAF Nations League gab es für die USA in Orlando einen 4:1-Prestigeerfolg gegen die Nachbarn aus Kanada. In der Nacht zu Mittwoch hat Werders Angreifer auf den Kaimaninseln gegen Kuba die erneute Chance auf eine Berücksichtigung.