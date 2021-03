Wichtige Punkte im Tabellenkeller: Leonardo Bittencourt (von links), Joshua Sargent und Romano Schmid bejubeln das Führungstor gegen Bielefeld. (nordphoto GmbH / Kokenge)

Tschüss, Abstiegskampf! Mit einem 2:0 (0:0)-Sieg im Nachholspiel bei Arminia Bielefeld hat Werder Bremen, der Fast-Absteiger der vergangenen Saison, am Mittwochabend einen wohl schon vorentscheidenden Schritt Richtung Klassenerhalt gemacht. Zehn Spiele vor Saisonende hat der Bundesliga-Zwölfte nun 30 Punkte auf dem Konto und elf Zähler Vorsprung auf den Relegationsplatz. Auf dem verharrt die Arminia, die das Spiel ab der 71. Minute nach einer Roten Karte für Nathan de Medina in Unterzahl bestreiten musste. Als auf beiden Seiten noch elf Mann auf dem ramponierten Platz der Schüco-Arena standen, hatte Josh Sargent die Bremer in Führung gebracht (47.), der eingewechselte Kevin Möhwald traf zum 2:0 (75.).

Mit drei Änderungen in der Startelf wirkte Werder-Trainer Florian Kohfeldt nicht nur den Belastungen in der Englischen Woche entgegen, sondern reagierte auch auf die spielerisch dürftige Vorstellung beim 1:1 gegen den 1. FC Köln drei Tage zuvor. Niclas Füllkrug, Kevin Möhwald und Ludwig Augustinsson fanden sich auf der Bank wieder, an ihre Stelle traten im Sturm Romano Schmid, im Mittelfeld Leonardo Bittencourt und in der Fünferkette Felix Agu. Ihnen gab Kohfeldt neben dem übergeordneten Ziel, die drei Punkte einzufahren, auch den Auftrag mit auf den Platz, „das Spiel mit Ball zu verbessern“. Denn in diesem Bereich hatte es in Köln schon größte Defizite gegeben. Und was soll man großartig drumherum reden: In Bielefeld wurde es noch schlechter.

Die erste Halbzeit – sie war ein Gruselstück des Fußballs. Während sich die Arminia um Spielkontrolle und spielerische Ansätze bemühte, bestand die Bremer Idee, wie diese Partie in ihre Richtung gelenkt werden könnte, aus unzählig vielen langen Bällen. Was auf dem ackerähnlichen Platz auf der Alm vielleicht gar keine so schlechte Idee war, doch fast alle Versuche wurden zu einer leichten Beute für die Bielefelder. Die Bremer Angriffsreihe mit Milot Rashica, Josh Sargent und Schmid kam überhaupt nicht zum Zuge. Nur in zwei Szenen brachte Werder den Ball mit System in den gegnerischen Strafraum. Sargents Abschluss ging jedoch Richtung Eckfahne (24.), und Rashicas Drehschuss flog weit über das Bielefelder Tor (31.).

Die Arminia, als Tabellen-16. zum Siegen verdammt, hatte bis zur Pause in einem grundsätzlich schwer an Fußball-Schwindsucht leidendem Match die besseren, gefährlicheren Torszenen. Glück für Werder, dass Amos Pieper bei seinem Kopfball in Rücklage geriet (7.) und dass der Schuss von Ritsu Doan noch von Ömer Toprak geblockt wurde (29.).

Die Qualität dieser beiden Chancen war gut, und sie waren das Ergebnis eines klaren Plus in Sachen Engagement. „Wenn wir so weitermachen, haben wir gute Chancen, die drei Punkte zu holen“, sagte Arminia-Sportchef Samir Arabi im Halbzeitgespräch bei Sky. Doch die zweite Halbzeit war nur 62 Sekunden alt, als der Ball im Bielefelder Tor lag. Grund: Mit dem ersten Angriff nach der Pause machte Werder alles anders als vor der Pause. Der für den schwachen Agu eingewechselte Augustinsson leitete ein, Schmid spielte schnell weiter auf Rashica – und dessen Hereingabe fälschte Arminia-Verteidiger Pieper entscheidend ab. Sargent hielt auf der Torlinie nur noch den Fuß hin. Womit sich die kleine Serie des US-Amerikaners fortsetzte: In drei Spielen in Folge hat er jetzt getroffen, in allen drei Spielen brachte er Werder damit in Front.

Beinahe hätte die Führung in Bielefeld aber nicht lange Bestand gehabt. Ritsu Doan, von Marco Friedl zum wiederholten Mal nicht zu halten, prüfte Werder-Keeper Jiri Pavlenka, den Abpraller verteidigte Milos Veljkovic mit Mühe – und mit dem Einsatz des linken Arms. Für einen Elfmeter reichte das aber nicht, Veljkovic hatte sich auf den Arm gestützt und deshalb keine Chance, den Kontakt zu verhindern (54.). Regelkonform gab es keinen Pfiff von Schiedsrichter Markus Schmidt – und auch Video-Assitentin Bibiana Steinhaus intervenierte nicht.

Als jedoch Nathan de Medina dem bei Werder mittlerweile eingewechselten Füllkrug von hinten in die Beine sprang, meldete sich der Video-Keller, und Schmidt zückte nachträglich Rot für den Bielefelder (71.). In Überzahl zeigte Werder dann den schönsten Spielzug des Abends. Nach einem Doppelpass mit Rashica legte Maximilian Eggestein zurück auf Möhwald – 0:2 (75.).

Zwei Tore vorn, ein Mann mehr – alles sprach nun für die Bremer. Doch Werder wurde nachlässig, gönnte der Arminia plötzlich Chance um Chance. Fabian Klos, erstmals in dieser Saison nicht von Anfang an gebracht und erst nach 62 Minuten eingewechselt, hatte zweimal den Anschlusstreffer auf dem Fuß, scheiterte aber jeweils an Pavlenka (79./80.).

Spätestens nach diesen Szenen war klar, dass es nicht mehr der Abend der Arminia werden würde. Werder feierte trotz der fürchterlichen ersten Halbzeit einen enorm wichtigen Sieg und damit ziemlich sicher auch den Abschied aus dem Kampf um den Klassenerhalt. In die nun folgenden Heimspiele gegen die Spitzenteams Bayern München (Samstag) und VfL Wolfsburg können die Bremer ohne den ganz großen Druck gehen.