Joshua Sargent (l.) und Yuya Osako sollten es im DFB-Pokal-Viertelfinale richten. (nordphoto GmbH / Kokenge via www.imago-images.de)

– wenn das für Josh Sargent überhaupt die angemessene Bezeichnung ist. Denn der junge US-Amerikaner, der am vergangenen Sonntag in Stuttgart gelbgesperrt fehlte, hat seinen eigentlich etablierten Sturmkollegen in dieser Saison den Rang abgelaufen, ist die Nummer eins im Angriff.

Auch im Pokal läuft es für den 21-Jährigen sehr gut: Zwei Tore und ein Assist stehen auf seinem Konto – schön verteilt auf alle drei Partien. Davon kann ein Milot Rashica in dieser Saison nur träumen, trotzdem wird der 24-Jährige im Angriff beginnen. Vielleicht platzt ja gegen einen Zweitligisten endlich sein immer dickerer Knoten.

Eine Leistungsexplosion erhoffen sich die Bremer auch von Yuya Osako, der im Kreise der Nationalmannschaft zuletzt aufgetrumpft hat. Gegen Stuttgart war er nach seiner Einwechslung sehr auffällig und könnte nun Romano Schmid im Zentrum ersetzen. Der junge Österreicher hat nicht enttäuscht, dürfte aber auch etwas platt sein. Und Kohfeldt hatte direkt nach der Partie auch „eine andere Aufstellung“ im Vergleich zur 0:1-Pleite beim VfB angekündigt.

So viele passende Alternativen gibt es im Kader allerdings nicht. Klar, da wäre auch noch ein Leonardo Bittencourt, aber den ließ Kohfeldt am Sonntag komplett auf der Bank schmoren. Dort dürfte er am Mittwoch wieder sitzen.

Im Gegensatz zu Maximilian Eggestein: Der am Samstag in der Bundesliga gegen Leipzig gelbgesperrte Mittelfeldspieler ist weiterhin gesetzt. Auch Kevin Möhwald dürfte seinen Platz dort behalten, aber neben Eggestein auf die Position eines Achters vorrücken. Denn als Sechser könnte erneut Christian Groß zum Zuge kommen. Vor allem auch, weil er ein Pendelspieler ist, der sich zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen kann, um aus der Vierer- wieder eine Dreierkette zu machen. So war es in Stuttgart – und Kohfeldt zeigte sich anschließend ziemlich angetan von dieser wiedergewonnenen taktischen Flexibilität.

In der Abwehr ist ansonsten alles klar: Außen verteidigen Theodor Gebre Selassie und Ludwig Augustinsson, innen Ömer Toprak und Marco Friedl. Im Tor steht natürlich Jiri Pavlenka.