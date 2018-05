Die Chancen stehen gut, dass Werders Sturmtalent dann sein erstes Länderspiel bestreitet. So hat es US-Coach Dave Sarachan jedenfalls angedeutet. "Ich habe das Gefühl, dass er körperlich dazu in der Lage ist, auf diesem Niveau zu spielen", sagte Sarachan über den 18 Jahre alten Sargent. "Jetzt wird sich zeigen, ob er auch schon das hohe Spieltempo mitgehen kann."

Der US-Coach will die anstehenden Partien gegen Bolivien und Irland (2. Juni in Dublin) dafür nutzen, junge Spieler zu testen. Spieler wie Sargent. Mit ihnen soll der personelle Umbruch eingeleitet werden, nach dem Verpassen der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Gleich sieben Spieler im aktuellen Kader dürfen auf ihr Debüt in der A-Nationalmannschaft hoffen, ein Umstand, der es für Sargent offenbar leichter macht, sich zurechtzufinden. "Wir befinden uns alle in derselben Situation", sagt er, "wir wollen uns alle beweisen und unseren Platz in der Mannschaft finden."

Die hohen Erwartungen, speziell an seine Person, versucht der Angreifer dabei so gut es geht auszublenden. "Ich versuche, nicht so viel darüber nachzudenken", sagt Sargent. "Ich versuche einfach, auf den Platz zu gehen und mein Bestes zu geben." Mit Blick auf seinen Wechsel zu Werder Anfang des Jahres sagt Sargent zudem: "Ich habe in Deutschland jeden Tag hart trainiert." In der kommenden Saison will der US-Amerikaner dann auch für Werder auf Torejagd gehen, bislang fehlte ihm dafür die Spielerlaubnis.