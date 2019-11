Treffsicher im Nationaltrikot: Josh Sargent. (imago images)

Bei Werder saß er zuletzt auf der Bank, im US-Nationalteam konnte Josh Sargent nun wieder Selbstvertrauen tanken. Mit einem Doppelpack schoss der Stürmer die US-Amerikaner in der Nacht zu Mittwoch zu einem lockeren 4:0-Erfolg gegen Kuba auf den Kaimaninseln. Mit neun Punkten aus vier Partien sicherten sich Sargent und Co. den Gruppensieg in der Concacaf Nations League. Das Team ist somit für die Finalrunde im Juni 2020 qualifiziert.

Sargent stand in der Startelf und erzielte die frühe 1:0-Führung, indem er den Ball über die Linie stocherte. Dann legte Jordan Morris, der im Januar 2016 mal ein Probetraining bei Werder absolvierte, zwei Treffer nach. In der zweiten Hälfte stellte Sargent den 4:0-Endstand mit einem wuchtigen Schuss aus kurzer Entfernung her. Der 19-Jährige kommt nun auf fünf Tore in zwölf A-Länderspielen.